La proprietà sulla cultura che uccide gli scrittori | il caso Shriver

firstonline.info

: @PietroKcnq2 ...dopo un mese di tweetZz sul fatto che inserendo la proprietà tra le discriminanti previdenziali que… - n9ve2 : @PietroKcnq2 ...dopo un mese di tweetZz sul fatto che inserendo la proprietà tra le discriminanti previdenziali que… - PaolaLL7 : @ricpuglisi Interessante, sulla base dell'affermazione del signor Campana, per la proprietà transitiva io non sono una donna ....?????????? - geomanas57 : @EthelByrond Ci rifacciamo alla teoria di Adriano Olivetti sulla “quadruplice radice di legittimità della proprietà privata” ... semplice -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Chi possiede la? L'autrice di Who Owns Culture? Authenticity and Appropriation in American Law , Susan Scafidi, professore di legge alla Fordham University, che per la cronaca è bianca, ...