La Moretti | Ricevo decine di insulti al giorno

ilgiornale

: Lo sfogo di @ale_moretti “Ricevo decine di insulti al giorno”. Leggi tutto -> - corriereveneto : Lo sfogo di @ale_moretti “Ricevo decine di insulti al giorno”. Leggi tutto -> - Gb2002Gb : RT @CasatiSilvano: Alessandra Moretti: «Ricevo decine di insulti al giorno, ma non rinuncio più alla mia femminilità in politica» https:… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Alessandranon ne può più. L'ex eurodeputata Pd, ora consigliera regionale in Veneto, dopo l'ennesimo insulto sui social, è pronta a far partire una querela.Non sono bastate le scuse di Stefano Monegato, consigliere comunale di centrodestra di Bassano che, sulla pagina Facebook 'Bassano senza censura', aveva scritto: "È stata trombata dappertutto, nel senso in Regione, a Vicenza e nel partito... Sta dando una 'mano' a un membro del partito...". La, nota tra l'altro per aver inventato l'espressione 'ladylike', spiega che, in quanto politico, è più esposta di altre agli, ma rivendica "il fatto che la donna non deve mai perdere la propria femminilità anche quando riveste incarichi importanti". Anzi rilancia: "Sono un avvocato, laureata con 110, sono una professionista... tutto questo è inserito in un bel corpo e in una testa che ha un bel viso. Io sono tutto questo ...