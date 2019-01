La fattoria degli animali | George Orwell ci racconta l’arroganza del potere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) La satira dello stalinismo e di ogni politica che tra sopraffazione e menzogna degeneri in esercizio del, avviata dacon il romanzo allegorico Lapubblicato nel 1945, venne portata a termine col romanzo antiutopico 1984, siglato nel 1948 e pubblicato 70 anni or sono, nel 1949. Scrittore anticonformista alla maniera di Swift, in queste due opereha lasciato una sintesi tuttora attuale di “denuncia etico-storica” e di “profezia negativa” sulla perenne violenza e arroganza delNon è possibile dar conto di tale sintesi nell’esiguo spazio di un post: meglio, invece, concentrare ora il fuoco dell’attenzione sulla “favola” con la quale s’avvia il discorso che, in 1984, sarebbe stato portato a compimento senza più le sfumature di ilare sorriso ironico supportate dalla finzione animalesca; e, per contro, con costante secchezza e ...