La difesa è il miglior attacco il segreto dell' Atalanta-gol

Serie A - i top in difesa : Koulibaly e Chiellini i migliori al mondo : E’ andata in scena l’ultima stagione del 2018 per il campionato di Serie A, un anno che è stato scoppiettante e che ha regalato grandi emozioni. Ma adesso è il turno dei bilanci, la Juventus continua il dominio, la squadra di Massimiliano Allegri ha sempre vinto in stagione mentre sono arrivati solamente due pareggio contro Genoa e Atalanta, tiene il passo il Napoli che ha intenzione di lottare fino alla fine, per il resto ...

Serie A - quote Juve ai minimi per miglior attacco e miglior difesa : La quota scudetto è già ai minimi (a 1,08) e dopo la quindicesima vittoria in Serie A per la Juventus si fanno decisamente plausibili altri traguardi da primato. L’imbattibilità fino a fine campionato prende piede sul tabellone Snai, dove dal 10,00 di inizio stagione l’offerta è passata a 3,50. La squadra di Allegri domina anche le scommesse sul miglior attacco e la migliore difesa della stagione: nel primo caso, dopo le 33 ...

Juventus-Valencia - Allegri : “successo prezioso contro la migliore difesa della Liga” : Successo per la Juventus nella gara di Champions League contro il Valencia, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla fine della partita ai microfoni di Sky Sport: “Il Valencia ha la miglior difesa della Liga, fargli gol non è semplice. Nel primo tempo, non concludendo molte azioni, abbiamo preso diversi contropiedi. I ragazzi hanno meritato questa vittoria che non era semplice. Alex Sandro? Ha accusato un fastidio al ...

La miglior difesa d'Italia? Il Bari meglio della Juventus : In Serie A c'è una Juventus che non conosce ostacoli: prima con 37 punti conquistati sui 39 disponibili, già otto punti di vantaggio sul Napoli secondo alla 13giornata. Da anni, il punto di forza dei ...

'L'agricoltura va difesa e valorizzata - è la garanzia di un mondo migliore' : ... fotoservizio di Leonardo Trespidi, 'L'agricoltura, con i suoi prodotti e le sue ricchezze, va difesa e valorizzata, è la garanzia di un mondo migliore'. Parole del presidente provinciale di ...

Il segreto dell'Alcorcón? La miglior difesa d'Europa! : I campionati europei stanno per ricominciare dopo la pausa per la Nations League e ogni squadra tiene a migliorare o tenere invariato il proprio cammino e i propri record. Oltre a quelli della ...

I numeri dell'Inter : miglior difesa d'Europa e Spalletti si fida di tutti : Sei gol subiti in campionato, come l'Atletico Madrid,, tre gol italiani, non accadeva dal 2012, e 20 giocatori partiti titolari quest'anno

DIRETTA - Serie A : Milan contro Sampdoria - Rossoneri al riscatto contro la miglior difesa : Tempi duri in casa Milan. Aria pesante e paura. Due sconfitte che pesano come un macigno nelle certezze create ad inizio stagione per la squadra di Gennaro Gattuso che se continuasse con questa striscia negativa vedrebbe sempre più a rischio la sua panchina. Dopo il derby perso all'ultimo minuto e la brutta prestazione contro il Betis, il Milan è chiamato ad invertire la rotta e avanzare posizioni in classifica. Per affrontare la Sampdoria oggi ...

