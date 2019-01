La carica dei Navigator Nella bozza del decreto sul reddito di cittadinanza 250 milioni

La carica dei sessantasette moschettieri : Ho un problema: da quando ero ragazzina, ho letto 34 volte I tre moschettieri. E non mi sembro pronta a fermarmi: mi piace sempre di più. È grave? Leggi

Maria Elena Boschi - la fine tragica dei Giglio magico : così Renzi ha scaricato i fedelissimi : Il mondo dell' ex premier si divide così tra il governatore del Lazio e l' ex segretario reggente. Anche se il grosso dei parlamentari Renziani, ben 85, ha deciso di sostenere Martina. Poi c' è il ...

La carica dei bidelli di Stato - le imprese non ci stanno : "Costi elevati e poche certezze" : Assunzione di 12mila ausiliari della scuola e stop agli appalti delle pulizie. E’ questa una delle ultime novità annunciate dal Governo, e caldeggiata in particolare dal Movimento Cinque Stelle che, in sede di legge di Bilancio, ha visto approvato pochi giorni fa alla Camera un emendamento ad hoc, che stabilisce i nuovi inserimenti tramite concorso pubblico a partire dal 2020. La selezione sarà bandita dal ministero dell’Istruzione, e chiamerà ...

Milano 2030. Fino al 20 dicembre caricamento dei materiali per la Call per idee sul PGT : Fino al 20 dicembre architetti, urbanisti e professionisti possono rispondere alla Call per idee lanciata dal Comune. Sarà possibile dare

Discarica di Cava dei modicani chiusa per "burocrazia" : Si sono riuniti oggi pomeriggio al Comune di Ragusa i sindaci dei Comuni che conferiscono a Cava dei modicani che oggi è rimasta chiusa

Oggi in edicola : la carica dei 45 candidati per Brescia Musei : Infine per gli spettacoli Shade - la faccia pulita del rap - arriva alla Mondadori di corso Palestro per il firmacopie di «Truman». Leggi qui il GdB in edicola Oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ...

Bari - “21 inquilini di un palazzo morti di tumore per roghi tossici di una discarica. È Terra dei fuochi - ma non perseguibile” : Il numero 16 di via Archimede, è conosciuto da tutti a Bari come il “palazzo della morte”. Oggi viene definito dalla procura del capoluogo pugliese, una “Terra dei fuochi” perché 21 inquilini della palazzina nel quartiere Japigia sarebbero morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale – a una manciata di metri dal condominio – dismessa e bonificata ...

