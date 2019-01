La battaglia di Di Maio per salvare la Pernigotti e i marchi del made in Italy

Conte : 'Avete crocifisso Di Maio - evocato oscure figure - ma la sua è battaglia di civiltà' : L'Italia, non è un mistero, ha rischiato di andare allo scontro con l'Unione Europea. La necessità di innalzare il deficit era il risultato della scelta di inserire in manovra, già nel 2019, la misura Quota 100 per le pensioni e soprattutto il reddito di cittadinanza. Un'autentica ossessione per il Movimento Cinque Stelle, al punto che la scena in cui Luigi Di Maio esulta dal balcone per aver abolito la "povertà" è diventato un cult e quasi un ...