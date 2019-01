Kate Middleton | la foto a 20 anni con il vestito scandaloso | Così conquistò

Kate Middleton : l’abito (scandaloso) con cui rubò il cuore di William : Come ha fatto Kate Middleton a conquistare il cuore del Principe William? Pochi lo sanno, ma la bella duchessa attirò l’attenzione del futuro marito grazie ad un abito decisamente scandaloso. Correvano gli anni Duemila e Kate e William si erano appena conosciuti fra le aule della prestigiosa Università di St Andrews. Lei era la figlia di due imprenditori che sognava un futuro nella moda e amava l’arte, mentre il lui era ...

Meghan Markle e Kate Middleton - tregua già finita : le due duchesse di nuovo ai ferri corti : I tabloid britannici l'hanno ribattezzata la 'tregua di Natale', come quella dei soldati al fronte occidentale della Prima guerra mondiale nel 1914. Ad ogni modo, le divergenze messe da...

Meghan Markle sotto accusa : spende sei volte più di Kate Middleton : Meghan Markle è una vera spendacciona, soprattutto quando si parla di look. A quanto pare la moglie di Harry non riesce proprio ad essere parsimoniosa nello shopping tanto che nel 2018 ha speso 445 mila sterline. Il budget, come ha sottolineato UFO No More, è stato utilizzato esclusivamente per acquistare abiti nuovi alla duchessa di Sussex. Appassionata di moda e amante del lusso, Meghan non si è smentita dopo le nozze con Harry e ha iniziato a ...

Kate Middleton di nuovo incinta - l’annuncio per i suoi 37 anni : l’indiscrezione che fa tremare la Corona : Kate Middleton è di nuovo incinta? A pochi giorni dal 37esimo compleanno della Duchessa di Cambridge il gossip non dà tregua alla Royal Family. I tabloid ne sono convinti: la moglie di William aspetta un altro figlio, il quarto per la precisione, che arriverà dopo George, Charlotte e Louis. In realtà l’indiscrezione non è una novità, visto che già qualche mese fa, i media britannici avevano dato per certa una gravidanza di Kate. Oggi però ...

Kate Middleton E MEGHAN MARKLE / La duchessa del Sussex non partorirà nello stesso ospedale della cognata? : KATE MIDDLETON e MEGHAN MARKLE, nuovo scontro a palazzo poi la tregua per Natale: l'ultima indiscrezione sulle due duchesse

Kate Middleton : l’accusa a Meghan e il segreto romantico di William : Kate Middleton si prepara a festeggiare il suo 37esimo compleanno, dopo un anno particolarmente intenso, segnato dai contrasti con Meghan Markle e da un’intesa sempre più forte con William. Come celebrerà questo evento la Duchessa di Cambridge? Secondo quanto svelato da Hello! William starebbe preparando una sorpresa per la consorte. Il prossimo 9 gennaio la coppia reale visiterà l’Air Ambulance di Londra. L’ente benefico nel ...

Ecco cosa farà William nel giorno del compleanno di Kate Middleton : Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a ...

Kate Middleton : perché e che cosa invidia a sua sorella Pippa Middleton : Il 'rift', la frattura di cui tutti parlano tra William e Harry 29 aprile 2011: il lato B di Pippa Middleotn conquista il mondo, mentre sorregge il velo di Kate, il giorno del Royal Wedding. A ...

Kate Middleton dimenticata : esclusa dal video della Royal Family : Che fine ha fatto Kate Middleton? Forse se lo saranno chiesti i tanti follower del profilo Twitter della Royal Family dopo aver visto il video dei migliori momenti del 2018. Perché la duchessa di Cambridge non si vede tra le tante immagini selezionate dallo staff della Regina per salutare il 2018. Non si vede, ma c’è. Se si aguzza bene lo sguardo si può notare nell’immagine di gruppo inserita per il matrimonio dell’anno, quello tra Harry e ...

Kate Middleton - da bullizzata a principessa : merito (anche) della scuola : Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a Kensington Palace Kate e William, party di Natale a ...

Kate Middleton - quello che non sai di suo marito William : Kate Middleton e William formano una delle coppie più amate e ammirate al mondo. Entrambi giovani, bellissimi e di successo, sono la punta di diamante della Royal Family. Si conoscono dai tempi dell’Università e fra i due l’intesa è fortissima. Kate ha conquistato il secondogenito di Diana grazie al suo carattere dolce e al tempo stesso deciso, diventando la duchessa di Cambridge, il 29 aprile del 2011. Da quel fatidico giorno fra ...

James Middleton e il Capodanno sportivo : jogging senza maglietta per il fratello di Kate e Pippa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Kate Middleton che a Natale è andata a caccia - ma senza Meghan : Il Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei ...

Kate Middleton - il segreto dei suoi capelli perfetti : Qual è il segreto dei capelli perfetti di Kate Middleton? La duchessa di Cambridge ha conquistato le folle grazie (anche) alla sua chioma setosa. Morbide onde raccolte in chignon ordinati oppure in eleganti ponytail, regalano alla moglie di William un aspetto impeccabile in tutti gli impegni ufficiali. Nella sua ultima apparizione pubblica, avvenuta a Sandringham, mentre raggiungeva a piedi la chiesa di St. Mary Magdalene, Kate è apparsa accanto ...