Juventus | Cristiano Ronaldo è tornato a Torino | CR7 si allena in palestra con la famiglia

Juventus - cena insieme per Cristiano Ronaldo e compagni anche in vacanza : la foto : La Juve si sta godendo un weekend di relax prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. La ripresa degli allenamenti per i bianconeri è fissata per martedì 8 gennaio. Da quel giorno, per la Juventus, scatterà la marcia di avvicinamento alla partita di Coppa Italia contro il Bologna e soprattutto alla partita di Supercoppa contro il Milan. In attesa di ritornare al JTC, i giocatori bianconeri si godono ancora un po' di relax. ...

Juventus - incontri speciali per Cristiano Ronaldo e Dybala : da Joshua a J Balvin : Per la Juve sono ancora in corso le meritate vacanze e i giocatori bianconeri si stanno rilassando in giro per il mondo. Infatti, i calciatori juventini hanno scelto mete davvero esclusive per passare le loro ferie. In particolare molti giocatori della Juventus hanno deciso di andare a Dubai. Negli Emirati Arabi ci sono Emre Can, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Blaise Matuidi e Joao Cancelo. Altri juventini, invece, ha optato ...

Atletico Madrid - Gil Marin : 'Juventus e Cristiano forti - speriamo di farcela' : DUBAI - ' Incontreremo una squadra molto forte. Ronaldo è super ed è anche un amico. Abbiamo due allenatori molto simili, molto preparati, abbiamo entrambi attaccanti di alto livello, sarà uno scontro ...

Quanta Juventus ai Globe Soccer Awards : tre premi per Cristiano Ronaldo! : A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé , è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno , che, ovviamente, è la mirabolante ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - la rovesciata contro la Juventus è il gol più bello dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (Video) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...

Juventus - Emre Can si rilassa al sole - Rugani e Cristiano Ronaldo in palestra : Per i giocatori della Juve è tempo di vacanze. I bianconeri fino all'8 gennaio potranno godersi un periodo di relax in attesa di tornare alla Continassa. La Juventus alla ripresa dei lavori inizierà a mettere nel mirino le sfide contro Bologna e Milan. Per questo motivo i giocatori juventini non perdono il ritmo e anche in vacanza molti di loro sono già all'opera. Fra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Daniele Rugani. CR7 già il 30 dicembre, ...

Cristiano Ronaldo stupisce anche la Juventus - : 'Quando tutti vedono che il migliore del mondo arriva un'ora prima agli allenamenti e se ne va un'ora dopo, come puoi fare di meno ? Diventa una sfida per tutti'. La caratteristica che ha colpito di ...

Effetto Cristiano Ronaldo - Boban esalta il colpo della Juventus : “E’ ridicolo pensare che si possa comprare un giocatore solo per il suo valore commerciale, sarebbe la vittoria del business sul Calcio”. Sono le dichiarazioni riportate da Zvonimir Boban, ex capitano della Croazia e oggi vicesegretario generale della FIFA, nel corso del suo intervento dal palco del Globe Soccer a Dubai. “Certo oggi il calcio è anche business, ma bisogna ricordarsi che quello che conta è la magia ...

Il blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo il migliore della storia" : Dopo Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri , Record completa il trittico Juventus con un'intervista anche a Fabio Paratici : "La Juve è sempre stata un grande club ma con l'arrivo di CR7 il livello ...

Juventus - parte il 2019 e Cristiano Ronaldo vince subito : ... il momento-clou con la consegna degli ambìti Globe Soccer Awards in cui il 'marziano' Cristiano Ronaldo conquisterà il trofeo come Miglior Giocatore dell'Anno : si tratterà, per la cronaca, del suo ...

Juventus - Capodanno d'amore per Cristiano Ronaldo e compagni : le immagini sui social : Ieri, è stata una giornata di festa per tutto il mondo che ha dato il benvenuto al 2019 anche i giocatori della Juventus ne hanno appofittato per festeggiare il Capodanno in giro per il mondo. Molti di loro hanno condiviso le foto più belle su Instagram e soprattuto è stata l'occasione per condividere i festeggiamenti con le rispettive mogli e compagne. Cristiano Ronaldo ha passato la serata con la sua Georgina Rodriguez e il piccolo Cristiano ...

Top&Flop Juventus- Da Cristiano Ronaldo a Spinazzola : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Record di punti nel girone d’andata e nessuna sconfitta incassata, con soli due pareggi ottenuti con Genoa e Atalanta: promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa bianconera Una prima metà di stagione da record, 53 punti su 57 conquistati nel girone d’andata. Un primato assoluto per la Juventus, autentica dominatrice di questa Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Numeri pazzeschi, che descrivono la superiorità della ...