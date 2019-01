Juve Women | Boattin | ' Approccio sbagliato | poi abbiamo fatto bene'

Juve Women - Gama : 'Buu a Koulibaly? Nel nostro calcio non succede' : La normativa non sta più al passo con i tempi, con lo sport femminile che tra l'altro è quello che, anche a livello di risultati, ultimamente dà le soddisfazioni più grandi a tutto lo sport italiano'.

Una cinquina al Verona regala alla Juventus Women il titolo di campione d'inverno : TORINO - La Juventus Women non toglie il piede dall'acceleratore e si sbarazza anche dell' Hellas Verona con l'ennesimo risultato rotondo: un 5-1 che non lascia scampo alle scaligere e che incorona le ...

Juventus Women - la doppietta di Girelli al Tavagnacco vale il primato : TORINO - Missione riuscita in casa Juventus Women : il 2-0 rifilato al Tavagnacco riporta le ragazze bianconere in testa alla classifica della Serie A femminile , quasi sette mesi dopo lo Scudetto ...

La Juventus Women ai quarti di Coppa Italia : 4-0 al Castelvecchio : TORINO - ' Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta '. La celebre frase di Giampiero Boniperti , diventata un mantra in casa Juventus , è stata fedelmente abbracciata anche dalla compagine ...

Juve Women - Guarino : 'Per lo scudetto la Fiorentina è più attrezzata del Milan' : Rita Guarino , allenatrice della Juventus Women , ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle rivali per lo scudetto: ' La Fiorentina più del Milan è stata costruita per il titolo . Ma le rossonere hanno un'allenatrice esperta e un attacco che è sempre andato bene anche nelle ...

La Juventus Women risponde al Milan : col Sassuolo finisce 4-0 : TORINO - A poche ore dalla delicata sfida dell' Artemio Franchi della formazione maschile, sugli spalti di Vinovo i tifosi delle Women espongono lo striscione 'È sempre 25 novembre', per non ...

Fiorentina-Juve Women - il presidente viola : 'Mi dissocio dagli insulti a Girelli' : Sandro Mencucci , presidente della Fiorentina Women's , ha commentato a Sky Sport gli insulti dei tifosi viola all'indirizzo della bianconera Cristiana Girelli durante il match di oggi contro la Juventus : 'Quello che non c'era mai stato nel calcio femminile, sono proprio ...

Fiorentina-Juventus women probabili formazioni : Bonansea e Aluko davanti : La gara Fiorentina-Juventus women va in onda alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La gara sicuramente è molto interessante e propone alle bianconere della Guarino la possibilità di puntare molto in alto. Con una vittoria infatti si potrebbe rimanere quantomeno in scia del ...

Juventus Women - Braghin : 'Fiorentina favorita - noi...' : Stefano Braghin, Head of Academy Organizational Department and Juventus Women, è stato intervistato da Sky Sport : ' In questo momento è la squadra più forte, lo dicono i risultati. È virtualmente prima in campionato, è andata più avanti di noi in Champions League, ha vinto la Supercoppa. È la favorita e ...

Cinquina della Juventus Women al Pink Bari. Adesso il Milan è più vicino : La Juventus Women torna a ruggire e si avvicina alla vetta della Serie A femminile. Grazie alla Cinquina rifilata oggi in casa a Vinovo alla Pink Bari, 5-0,, le ragazze di Rita Guarino dimostrano di ...

Juventus Women - bentornate : cinquina alla Pink Bari : Look out for a new and tasty addition to the #JuventusWomen shirts today! pic.twitter.com/0wTGEYCGAZ - Juventus FC Women, @JuventusFCWomen, 17 novembre 2018 CRONACA - Si diverte senza soffrire la ...

Juventus : M&M's nuovo sponsor della squadra Women : TORINO - Si amplia e si rinnova fino al 2021 la Partnership della Juventus con Mars: M&M's sarà sponsor di maglia delle Juventus Women . Quando le ragazze di Rita Guarino scenderanno in campo sabato ...

Juventus Women - Rosucci : 'Milan con carattere forte - restiamo le più forti' : Ai microfoni di Sky Sport , ecco il pensiero di Martina Rosucci sul campionato in corso: 'E' davvero bellissimo, molto combattuto. Ci si giocherà tutto fino all'ultima giornata. Le avversarie? Il Milan caratterialmente, ...