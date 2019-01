Italia Si | Marco Liorni segna il record stagionale d’ascolti

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

Tennis - Marco Cecchinato : “L’Italia può lottare per la Coppa Davis. Io completo su tutte le superfici” : È di sicuro l’uomo di copertina del Tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da Tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle finali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per ...

Manovra - Marco Buti umilia Conte : "La verità sulla trattativa" - la bomba dell'Italiano più potente nell'Ue : Sconosciuto al grande pubblico della politica nostrana, il fiorentino Marco Buti è da 10 anni il direttore generale della Direzione generale per gli Affari economici della Commissione Ue. Di fatto, è l'italiano più potente in Europa insieme a Mario Draghi. Ecco perché la lettera che Buti ha inviato

Marco Liorni a Tv Talk : il successo di Italia Si e il no ai reality : Tv Talk, Marco Liorni svela: “Soddisfatto di condurre Italia Si” Marco Liorni oggi ospite a Tv Talk di Massimo Bernardini. E in questa occasione ha parlato, ovviamente, della sua trasmissione Italia Si. A tal proposito un opinionista ha chiesto al popolare conduttore quale sia la differenza nel condurre un programma quotidiano come La Vita in diretta e un programma a cadenza settimanale. E il popolare conduttore ha confessato, che ...

Atletica - primi raduni per l’Italia in vista del 2019. Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost aprono l’anno in Sudafrica : Saranno Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost i primi azzurri a tornare al lavoro in vista della nuova stagione. La FIDAL ha reso note le sedi dei raduni dell’Atletica italiana nella prima parte del 2019. I due saltatori in alto voleranno passeranno il Capodanno in Sudafrica, visto che si alleneranno dal 29 Dicembre al 17 Gennaio a Potchefstroom. Molto più ampio il gruppo azzurro che si allenerà a Tenerife dal 3 al 19 Gennaio. In Spagna ...

Forza Italia. Toni Scilla con l'assessore regionale Marco Falcone a Pantelleria. : Questa è la buona politica che sappiamo fare e che serve alle nostre comunità per essere difese e rilanciate", ha concluso il coordinatore provinciale di Forza Italia.

Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo - unico Italiano pop in top 200 : Il successo di Atlantico travolge anche Shazam: c'è Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo grazie alla canzone Hola (I Say), il nuovo singolo feat. Tom Walker. Nella classifica delle prime 200 canzoni shazammate nel mondo, Marco Mengoni è l'unico italiano pop presente. Occupa la posizione numero 81 con il nuovo singolo Hola (I Say), disponibile da ieri anche in solo version con il videoclip realizzato tra le sale di Palazzo Madama a ...

Italia Si : Marco Liorni si avvicina a Canale 5 e fa un annuncio : Italia Si: Marco Liorni sempre più vicino agli ascolti di Canale 5 Anche con la puntata di ieri, sabato 15 dicembre 2018, Marco Liorni con Italia Si ha registrato ascolti più che positivi, nonostante l’agguerrita concorrenza della corazzata di Verissimo, dove ieri si è chiuso il lungo ciclo delle interviste dedicate ai protagonisti del Grande Fratello Vip. Pur sfidando il seguitissimo programma del sabato pomeriggio di Canale 5, da anni ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Marco Orsi firma il record Italiano nei 100 misti! E’ in finale col secondo tempo! : Un Marco Orsi da urlo ad Hangzhou (Cina). L’azzurro, impegnato nelle semifinali dei 100 misti nei Mondiali 2018 in vasca corta, ha aperto letteralmente le acque ottenendo il nuovo primato italiano di 51″42 (51″57 il precedente) e mettendo in mostra una grandissima condizione. Una grande prova del Bomber di Budrio, tenendo conto anche del periodo buio vissuto nell’ultimo periodo. Per lui, la piscina da 25 metri è sempre un ...

Marco Liorni commosso a Italia Si : “Abbiamo tradito i nostri figli” : Italia Si comincia in ritardo e Marco Liorni si commuove. Le sue parole Puntata anomala quella di Italia Si di oggi, sabato 8 dicembre 2018: il programma ideato e condotto da Marco Liorni sarebbe dovuto partire, infatti, alle 16.40 e andare in onda ininterrottamente per circa un paio d’ore, fino alle 18.40, com’è avvenuto da settembre a novembre (prima della pausa di quattro settimane, dovuta allo Zecchino d’Oro, che ha visto ...

Italia Si - Marco Liorni svela : “La vita in diretta mi succhiava l’anima” : Marco Liorni parla de La vita in diretta: “Era un programma che mi succhiava l’anima” E’ tornato a parlare de La vita in diretta ai microfoni de I Lunatici Marco Liorni, ora conduttore di Italia Si, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1, partito due mesi e mezzo fa. Un’esperienza, quella di Marco Liorni a La vita in diretta, durata ben sette anni, durante i quali il conduttore ha guidato con successo sia ...

Marco Liorni : "La Vita in Diretta? Un programma che ti succhia l'anima. Italia Sì è mio figlio" : Un Marco Liorni a ruota libera si è raccontato a Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.Il popolare conduttore televisivo ha parlato del suo programma, in onda ogni sabato su Rai 1, Italia sì: Sta andando bene perché stiamo facendo il programma che ci piace, siamo liberi di decidere, pensare e sviluppare tutto quello che ...