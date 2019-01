Italia femminile | Rosucci | ' Punto al rientro per il Mondiale!'

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle finali : La Finalissima della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: questo l’esito delle sfide di ieri, in cui sono state sconfitte, rispettivamente, le campionesse d’Italia di Padova e le detentrici del trofeo di Catania. Le perdenti si giocheranno il terzo posto oggi alle ore 15.00, mentre l’atto conclusivo si terrà alle ore 16.45. Nell’unico precedente stagionale Roma e Rapallo hanno pareggiato 7-7, ma ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : Roma e Rapallo in finale. Battute Padova e Catania : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: le semifinali disputate ad Ostia hanno visto due sfide molto avvincenti e molto equilibrate. Roma batte Padova 9-7, mentre Rapallo supera Catania 13-12 dopo i tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. Nella finale per il quinto posto Florentia batte Milano 13-8. Nella prima semifinale Padova parte bene contro Roma e trova il primo break portandosi sul 4-2, ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle semifinali : Si avvicina il momento dell’assegnazione del primo trofeo della Pallanuoto femminile dell’anno solare 2019: ad Ostia oggi si giocheranno le semiFinali della Coppa Italia, che vedranno fronteggiarsi le prime quattro della classifica del campionato di Serie A1. Prima però ci sarà la Finale per il quinto posto. Ad aprire le danze sarà infatti, alle ore 16.00, Florentia-Milano, una gara che poco avrà da chiedere, poi spazio alle ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : le semifinali più incerte degli ultimi anni. Sfide tiratissime ad Ostia : Tutto secondo pronostico ieri ad Ostia, dove nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile Rapallo e Roma hanno avuto la meglio su Florentia e Milano ed hanno ottenuto l’accesso alle semifinali. Oggi le capitoline Sfideranno Padova mentre le liguri se la vedranno con Catania. Sono due semifinali molto incerte, come testimoniato anche dai precedenti in campionato e dalla situazione di classifica delle quattro squadre ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma - battute nettamente Florentia e Milano : Non ci sono sorprese nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: il Rapallo supera per 8-4 la Florentia, scavando il solco decisivo in avvio di terzo quarto, passando dal 2-2 di metà gara al 5-2 che le toscane non saranno più in grado di ricucire, mentre nel secondo incontro la Roma rispetta il pronostico annichilendo Milano per 10-5 dopo essere anche stata avanti per 7-1 a metà gara e per 9-2 a otto minuti dal termine. ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv dei quarti di finale : Il primo trofeo della Pallanuoto femminile dell’anno solare 2019 si assegnerà ad Ostia domenica: stiamo infatti parlando della Coppa Italia, che ad Ostia da oggi a domenica vedrà svolgersi la Final Six prima di lasciare spazio al collegiale del Setterosa. Oggi, venerdì 4 gennaio, sono in programma i quarti di Finale. Ad aprire le danze saranno, alle ore 17.30 Rapallo e Florentia, con le liguri favorite per accedere alla sfida di ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Rosa allargata per il Setterosa - 24 convocate : Il SetteRosa si prepara ad affrontare l’Olanda nella sfida valida per la quarta giornata di Europa Cup, nella gara che si disputerà a Trieste martedì 15 gennaio, e lo fa con un lungo collegiale che si terrà ad Ostia ed inizierà al termine della Final Six di Coppa Italia, in programma da domani a domenica, e si protrarrà fino a sabato 12, quando verranno diramate le convocazioni ed il gruppo si sposterà in Friuli. Si allarga a 24 la Rosa ...

Beach volley - World Tour 2019 The Hague. Azzurre subito fuori : nessuna coppia Italiana nel main draw femminile : Non ci saranno coppie italiane nel main draw del torneo femminile di The Hague. Doppia sconfitta al primo turno delle qualificazioni, infatti, per le coppie Azzurre iscritte al torneo di qualificazione e dunque eliminazione immediata. Delusione per Zuccarelli/Traballi che si sono dovute arrendere al terzo set alle padrone di casa Van Driel/Schoon. Le italiane hanno vinto un tiratissimo primo parziale con il punteggio di 28-26, poi sono crollate ...

Sci alpino - definita la formazione Italiana per lo slalom femminile di Zagabria : assente Federica Brignone : Irene Curtoni, Chiara Costazza e Lara Della Mea parteciperanno allo slalom di Zagabria, faranno il loro esordio in Coppa del mondo le giovani Anita Gulli e Marta Rossetti Due cambiamenti rispetto a Semmering nella squadra femminile di slalom che gareggerà a Zagabria sabato 5 gennaio. Al posto della rinunciataria Martina Peterlini (dolorante ad una spalla) ci sarà Anita Gulli, ventenne piemontese dell’Esercito che fa parte del gruppo ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori Italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...