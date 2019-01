Isola dei famosi 2019 inviato | il mistero su Alvin s’infittisce | le ultime news

L'Isola dei famosi 2019 - nuovi concorrenti e inviato : nel cast anche il fratello di Belen : Da giovedì 24 gennaio riprende su Canale 5 l'appuntamento con L'Isola dei famosi, il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che torna in onda dopo i fasti della passata edizione, premiata dal pubblico con ottimi indici di ascolti in prima serata. E, in queste ore, sulle pagine della rivista 'Spy' sono stati svelati quelli che saranno i nomi dei nuovi concorrenti di questa edizione: tra questi figura anche Jeremias, il fratello di ...

Isola dei Famosi 2019 - pronto il cast di naufraghi. Bossari sarà l'inviato : Manca poco all'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2019 e il 24 gennaio Alessia Marcuzzi sarà al timone per la quinta volta del reality di Canale5, che Leggo.it seguirà in diretta. La ...

Isola dei Famosi 2019 - la riminese Giorgia Venturini tra gli aspiranti naufraghi : Saranno Isolani . Il reality, che andrà in onda su Italia Uno , con alcune pillole quotidiane, e on line, darà la possibilità a quattro concorrenti di volare in Honduras e partecipare alla prima ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Spoiler L'Isola dei Famosi : Daniele Bossari inviato della nuova edizione : Manca poco all'inizio della nuova edizione de 'L'Isola Dei Famosi' che sarà condotta da Alessia Marcuzzi e si sta formando il cast per la partecipazione dei personaggi vip in qualità di naufraghi. In questi mesi si sono fatti i nomi di molti vip, allo stato attuale la 'squadra' sarebbe quasi completata: è certa la presenza del giornalista Paolo Brosio che può essere una figura determinante per il successo del format. Inoltre non si può escludere ...

Isola dei Famosi - Tra i concorrenti anche un famoso ex attaccante dell'Inter : Nel cast de L'Isola dei Famosi 14 anche un famoso ex bomber dell'Inter: l'indiscrezione che circola sul web vorrebbe Nicola Ventola in Honduras I nomi dei concorrenti della 14ª edizione de L'Isola dei ...

Nel cast de L'Isola dei Famosi 14 anche un famoso ex bomber dell'Inter: l'indiscrezione che circola sul web vorrebbe Nicola Ventola in Honduras I nomi dei concorrenti della 14ª edizione de L'Isola dei Famosi sono sempre più caldi. Tra questi, dopo quelli rivelati solo qualche giorno fa (LEGGI QUI), c'è anche un popolare ex attaccante italiano.

GABRIELE PARPIGLIA/ Bobo Vieri a L'Isola dei Famosi? 'Mi risulta sia un Dj di successo' : GABRIELE PARPIGLIA su Instagram risponde alla domande dei follower rivelando retroscena sul calciatore naufrago de L'Isola dei Famosi e su Bobo Vieri...

L’Isola dei famosi 2019 - dal 24 gennaio su Canale 5 : Giovedì 24 gennaio parte l'edizione di quest'anno de L'Isola dei famosi e già circolano i nomi di alcuni concorrenti e di altri membri del cast del programma

Isola dei Famosi news cast : svelati altri 3 probabili naufraghi : cast Isola dei Famosi 2019: tre nuovi naufraghi in arrivo A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, non è ancora chiuso il cast dell’Isola dei Famosi 2019. In questi giorni si stanno ultimando le trattative con alcuni personaggi più o meno noti. In particolare sono ancora da concludere gli accordi con tre Vip. Stiamo parlando […] L'articolo Isola dei Famosi news cast: svelati altri 3 probabili naufraghi proviene da ...

Isola dei Famosi 2019 - l'ex calciatore Nicola Ventola concorrente? : Tra i concorrenti della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che andrà in onda a partire dal prossimo 24 gennaio, potremmo trovare anche l'ex calciatore dell'Inter, Nicola Ventola.A rivelarlo, è il nuovo numero di The King - Corona Magazine, il nuovo web-magazine fondato da Fabrizio Corona.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, l'ex calciatore Nicola Ventola concorrente? pubblicato su ...

Isola dei Famosi 2019 - svelati i primi dieci naufraghi e il nome dell'inviato : Dopo il ruolo di opinionista, Bossari sarà l'inviato della nuova edizione. Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli tra i concorrenti.

