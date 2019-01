Inter | dopo Godin idea Robben | trattativa avviata ma senza conferme ufficiali

Inter scatenata : dopo Godin - pronto l'assalto a Herrera e Robben : Praticamente chiuso l'affare Godin , l' Inter continua a sondare il mercato dei parametri zero e mette gli occhi su altri giocatori in scadenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo con Interesse la situazione di Herrera , in uscita dal Porto, e di Arjen Robben , pronto a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Nel taccuino di Ausilio e ...

Dopo Godin l'Inter sfida la Premier per Herrera. Morata - sì al Siviglia : Il rappresentante in Italia di Herrera, Claudio Vigorelli, era stato chiaro al Messaggero: 'Hector piace a molti club di serie A'. E infatti il messicano non è mai scomparso dai radar dell'Inter che, ...

Scontri Inter-Napoli - Da Ros ai domiciliari : il tifoso dell’Inter scarcerato dopo l’Interrogatorio : Luca Da Ros è stato scarcerato a seguito dell’interrogatorio nel quale ha fornito i dettagli degli Scontri in cui è stato coinvolto lo scorso 26 dicembre Il tifoso dell’Inter Luca Da Ros, coinvolto negli Scontri di Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre, è stato scarcerato. Al 21enne, dopo l’interrogatorio nel quale ha rivelato importanti dettagli del parapiglia avvenuto durante il match, sono stati concessi i domiciliari dal ...

Il Trabzonspor paga 12 milioni al Milan per Sosa e Kucka dopo l'Intervento Fifa : Juraj Kucka con la maglia del Milan. Getty In questo periodo il Milan è particolarmente attento ai conti: deve rispettare i vincoli imposti dall'Uefa e cercare di ridurre il passivo ai limiti ...

Zvonimir Boban - lo sfogo dopo gli scontri di Inter-Napoli : "Una vergogna dell'umanità" : Zvonimir Boban non ha mai usato giri di parole e non è cambiato ora che indossa i panni di vicesegretario della Fifa. Dal palco del Globe Soccer a Dubai ha infatti definito «una vergogna del calcio e dell' umanità» gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli nei pressi di San Siro la sera di Santo St

Inter-Napoli - l'Interrogatorio di Marco Piovella dopo le accuse : "Ha organizzato lui l'assalto" : Il capo dei Boys nerazzurri, arrestato il 31 dicembre, davanti al Gip: prosegue la caccia all'auto che ha ucciso l'ultrà Belardinelli, probabili nuovi arresti

Fifa - Gianni Infantino tuona dopo i fatti di Inter-Napoli : “morte e razzismo - inaccettabile!” : Fifa, Gianni Infantino ha parlato dei fatti di Inter-Napoli, eventi non certo accettabili per il calcio italiano “Speriamo che sia un 2019 di bel calcio, in ci si diverte parlando di cose belle, questo l’auspicio. Che sia un anno di divertimento, piacere, gioia e soprattutto di pace nel mondo, anche se qui sarà più dura, ma anche nel calcio ci si lavora“. Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Sky ...

Francesco Chiofalo : 'Ho solo 29 anni' - il ragazzo teme la disabilità dopo l'Intervento : Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island insieme alla sua ex Selvaggia Roma, ha confessato di aver scoperto di avere un tumore al cervello a seguito di una tac effettuata dopo aver subito un incidente stradale. Da quel momento in poi, la sua vita è cambiata. Tra pochi giorni Francesco si sottoporrà al delicato intervento di rimozione che durerà circa 18 ore e che prevede circa l'80% di possibilità di disabilità permanente: cecità, ...

Inter-Napoli - il Rosso in cella dopo il racconto dell'ultrà : «È lui che sposta la gente» : Crudele Natale hanno passato assieme Daniele Belardinelli, 39enne ultrà del Varese gemellato con l'Inter, e Marco Piovella, 33enne capo ultrà nerazzurro e mago delle coreografie in Curva Nord: uno ...

Arrestato Marco Piovella - capo ultrà dell'Inter - dopo gli scontri di San Siro del 26 dicembre : È Marco Piovella il capo ultrà della curva dell'Inter Arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli del 26 dicembre scorso . Nato a Pavia nel 1984 Piovella, ...

Ignazio Moser Interviene dopo le parole di Giulia De Lellis : post per Andrea Damante : Ignazio Moser scrive ad Andrea Damante: un post rassicurante Il post di Ignazio Moser per Andrea Damante dopo la polemica sollevata da Giulia De Lellis avrà senz’altro un sapore dolcissimo per l’ex tronista, visto che giunge in un periodo molto delicato per lui. In effetti nessuno si aspettava che Giulia avrebbe confessato tutto e che […] L'articolo Ignazio Moser interviene dopo le parole di Giulia De Lellis: post per Andrea ...

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

