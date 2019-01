Inter | De Paul sempre più vicino | le ultime

Inter - sempre viva la pista De Paul : Rodrigo De Paul nel mirino dell'Inter. Secondo Sky Sport , il talento dell'Udinese è uno dei preferiti di Luciano Spalletti e, per giugno, i nerazzurri lavoreranno per chiudere l'operazione con il club friulano.

Calciomercato Inter - Herrera torna di moda. Proposto Valencia - scatto per De Paul : L'Inter si muove sul mercato e guarda con attenzione al prossimo giugno. In attesa di capire quali risvolti avrà la sessione di gennaio, la dirigenza nerazzurra comincia a impostare le prime mosse per ...

Udinese - senti De Paul : “io all’Inter? Potevo andar via ma ho rinnovato” : Rodrigo De Paul non sembra essere affatto intenzionato a lasciare l’Udinese in tempi brevi, l’Inter ha sondato il terreno per l’argentino senza successo Rodrigo De Paul ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter del suo futuro in casa Udinese. Il calciatore argentino, intervistato da Skysport, è stato interpellato in merito alle reiterate voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Udine. Una delle possibili ...

Inter-Udinese - le formazioni ufficiali : nerazzurri con Keita - Nicola avanza De Paul : Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. All. Luciano Spalletti Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; Pussetto, De Paul. All. Davide Nicola SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Inter-Udinese, le ...

Paulo Sousa : 'Juve-Inter decisiva solo per l'Inter. Tornare? La Roma mi piace' : Ronaldo per me è il migliore del mondo: soprattutto per come è riuscito a mantenere sempre la stessa continuità nel fare quello che gli era e gli è necessario fare per vincere. Un po' come la Juve, ...

Inter - occhi in casa Udinese per rinforzare la trequarti : nel mirino c'è De Paul : Una delle società che si muoveranno maggiormente nelle prossime sessioni di calciomercato è sicuramente l'Inter. Il direttore sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, ha dichiarato nei giorni scorsi che per gennaio si vedrà di integrare la rosa, ma sarà la prossima estate che la società farà qualcosa di davvero importante. L'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, dimostra ulteriormente la volontà di Suning ...

'Parole Paulo Sousa? Non mi Interessa' : ANSA, - ROMA, 6 NOV - ''Sinceramente le sue dichiarazioni non mi interessano per niente''. Nel corso della conmferenza Champions di Mosca in vista del confronto con il Cska, l'allenatore della Roma ...

Inter - piace De Paul dell’Udinese : il giocatore ha appena rinnovato con i friulani : Nonostante il buon periodo che sta attraversando, l’Inter rimane sempre vigile con un occhio sul mercato. L’argentino, che ha appena rinnovato con il club di Pozzo fino al 2023, lascerà, secondo l’indiscrezione di Tuttosport, i bianconeri a fine stagione per aggregarsi ad un top club ed avere un’occasione importante per la sua carriera. Spalletti stravede […] L'articolo Inter, piace De Paul dell’Udinese: il ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi Interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Inter - ci sarebbe il sì di De Paul : il club nerazzurro prepara l'offerta all'Udinese : Nonostante la stagione stia entrando nel vivo con il match di Champions League decisivo per il passaggio del turno, in programma domani contro il Barcellona, l'Inter pensa anche [VIDEO] a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, provera' a ripetere l'operazione messa a segno con il centrale olandese Stefan De Vrij, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di ...

Calciomercato Inter - contatti con la Samp per Andersen. Si segue anche De Paul : Dopo sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto raggiunto a pari merito col Napoli a quota 22 grazie alla vittoria di ieri sulla Lazio, l' Inter inizia a guardare anche al Calciomercato ...