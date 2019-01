Inps - niente commissario : Di Maio ferma la Lega - Boeri verso la proroga : IL CASO ROMA Il governo non lo ama. Ma per il momento, anche e soprattutto a causa di divergenze strategiche interne alla maggioranza, Tito Boeri resta al suo posto di presidente dell' Inps . 'Il ...

Ministero del Lavoro chiarisce : niente commissariamento per Inps e Inail : Il Ministero del Lavoro non intende procedere con il commissariamento dell' Inps e dell' Inail . La norma che prevede il ritorno ad un consiglio d'amministrazione non prevederà alcuna decadenza degli ...

Niente commissariamento per Inps e Inail : "Il ministero del Lavoro non intende procedere con il commissariamento dell' Inps e dell' Inail ". Così in una nota il dicastero di via Veneto, guidato dal vicepremier Luigi Di Maio, smentisce le ...