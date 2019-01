Incidente al Renon | il cartello «slittini vietati» era solo in tedesco | Lo strazio del

Incidente al Renon - il cartello «slittini vietati» era solo in tedesco|Così è morta Emily L’urlo del padre : Dove andate? : La mamma, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, avrebbe imboccato la pista nera per sbaglio. Non avrebbe infatti visto un altro cartello, questa volta solo con il simbolo dello slittino sbarrato di rosso. La pista è stata messa sotto sequestro

Bimba morta in Incidente con slitta al Renon : due indagati : Bimba morta in incidente con slitta al Renon: due indagati La Procura di Bolzano ha iscritto nel registro la mamma della piccola di 8 anni e un responsabile della società che gestisce il comprensorio dove è avvenuto lo schianto. La donna, ferita nell'incidente, è in gravi condizioni. L'ipotesi di reato è di omicidio ...

Incidente slittino al Renon - le disperate urla del padre : “Ma dove state andando?” : Emily, 8 anni, è la bambina che ieri ha perso la vita schiantandosi, insieme alla madre ora in gravissime condizioni, contro un albero con il loro slittino al Renon. Il padre, da fondovalle, vedendo le due imboccare una pista molto pericolosa, avrebbe urlato: "Ma dove state andando? Non andate su".Continua a leggere

Incidente al Renon - slittino contro albero Morta bimba di 8 anni - grave la madre. Avevano sbagliato pista|La dinamica : La donna ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un albero; è stata intubata e portata in elicottero in ospedale a Bolzano. Mamma e figlia avevano imboccato, probabilmente per sbaglio, una pista nera da sci