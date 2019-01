Il re della Malesia ha abdicato senza dare spiegazioni

Malesia : Banca Mondiale riduce la previsione della crescita economica nel 2018 al 4 - 7 per cento : La Banca Mondiale ha affermato nel suo rapporto Economic Monitor che un rallentamento dell'economia globale, le crescenti preoccupazioni riguardo all'aumento della volatilità nei mercati finanziari e ...

MotoGp – Marquez trionfa (anche) a Sepang - Valentino Rossi cade sul finire della gara : le FOTO più belle del Gp di Malesia : Marc Marquez vince il penultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Valentino Rossi cade e fa disperare i suoi tifosi: le immagini più belle del Gp di Malesia disputato sul circuito di Sepang Il Gp di Malesia ha regalato grandi emozioni agli appassionati di MotoGp. Marc Marquez, nonostante si sia già laureato campione del mondo in Thailandia, ha saziato la sua fame di vittorie con l’ennesimo trionfo stagionale, precedendo ...

MotoGp - Aleix Espargaro deluso dopo il Gp della Malesia : “una delle gare più impegnative della mia carriera” : Il pilota dell’Aprilia ha commentato il Gp della Malesia, concluso all’undicesimo posto dopo essere transitato sul traguardo 17° dopo il primo giro Le sessione preparatorie alla gara di oggi avevano candidato Aleix Espargaró ad un piazzamento in top-10, risultato sfuggitogli di un soffio a causa di una partenza non perfetta. Il pilota spagnolo ha infatti dovuto recuperare posizioni dopo essere transitato diciassettesimo al ...

MotoGp – Un Gp della Malesia lontano dalle aspettative per Dovizioso : “sono deluso! Dovremo capire cosa è successo” : Andrea Dovizioso sesto al traguardo del GP della Malesia. Il pilota italiano e la Ducati si confermano al secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 Andrea Dovizioso e la Ducati hanno matematicamente conquistato il secondo posto nella classifica piloti e costruttori 2018 grazie al sesto posto ottenuto oggi dal pilota italiano nel GP Shell della Malesia a Sepang. Andrea, che scattava dalla seconda fila, in gara non ha trovato ...

MotoGP Highlights - il VIDEO del GP della Malesia. Vince Marquez - Valentino Rossi dà spettacolo e poi cade : Il GP della Malesia di MotoGP ha vissuto a lungo del duello tra gli acerrimi rivali Valentino Rossi e Marc Marquez. Il 39enne di Tavullia ha disputato la miglior gara della stagione, purtroppo non riuscendo a concluderla con il risultato sperato. In testa sin dalla partenza, il Dottore ha provato la fuga. Vistosi incalzato dalla rimonta dello spagnolo, il centauro italiano ha rischiato il tutto per tutto, scivolando nel corso del quartultimo ...

MotoGp - Valentino Rossi domina ma cade : Marquez ne approfitta e si prende il Gp della Malesia : Marc Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: una caduta infrange il sogno di Valentino Rossi, una Suzuki ancora sul podio Chi è riuscito ad alzarsi presto per seguire il Gp della Malesia avrà pensato di aver già vissuto questi momenti: dopo un inizio di gara caotico, tra sorpassi, cadute e forti rischi, la sfida è stata tutta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, come in quel lontano 2015. AFP/LaPresse Il Dottore è stato autore di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara : Ordine D’ARRIVO GP Malesia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 46 V. ROSSI 18:19.023 2 93 M. MARQUEZ +0.767 3 5 J. ZARCO +1.602 4 26 D. PEDROSA +4.204 5 42 A. RINS +4.845 6 4 A. DOVIZIOSO +5.704 7 25 M. VIÑALES +6.805 8 43 J. MILLER +7.386 9 19 A. BAUTISTA +11.233 10 9 D. PETRUCCI +11.704 Foto: Valerio ...

MotoGp – Semafori spenti a Sepang : il VIDEO della partenza del Gp della Malesia : Ottima partenza di Valentino Rossi al Gp della Malesia: il VIDEO del via della gara di Sepang E’ partito il Gp della Malesia, ultimo round del trittico asiatico e penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo i festeggiamenti per i titoli mondiali conquistati da Jorge Martin e Pecco Bagnaia adesso l’attenzione è tutta sui piloti della categoria regina. Ottima partenza di Valentino Rossi, partito dalla seconda ...

Il Gp della Malesia, penultima tappa del MotoMondiale 2018, si corre domenica 4 novembre alle ore 8 italiane sul Circuito di Sepang, preceduta dalla Moto3 alle 5 e dalla Moto2 alle 6:20.