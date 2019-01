Il Papa ai leader Ue | ' Fate sbarcare i migranti della Sea Watch e Sea Eye'

Per i migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...

Navi Ong - appello del Papa ai leader europei : «Consentite lo sbarco ai 49 migranti» : Città del Vaticano ? «Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mediterraneo sono a bordo di due Navi in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato...

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Papa ai leader Ue : solidali con migranti : 12.20 Giorno dell'Epifania in Piazza San Pietro. Alla fine dell'Angelus il Papa ha fatto un accorato appello ai leader europei per i migranti che da giorni sono nel Mediterraneo e attendono un porto sicuro. "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei ...

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - 'E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza': lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al '...

Papa : Gesù non faceva come leader che si attaccano troppo a gente : Città del Vaticano, 5 dic., askanews, - "E' un pericolo dei leader attaccarsi troppo alla gente e non prendere distanza": lo ha detto Papa Francesco che introducendo un ciclo di catechesi dedicata al "...

Le Iene demoliscono Luigi Di Maio : lavoro nero nell'azienda di papà - lo scandalo travolge il leader M5s : Luigi Di Maio demolito da Le Iene ? Lo scandalo parte dalla denuncia di Salvatore Pizzo , di Pomigliano d'Arco, ex dipendente della ditta edile della famiglia del ministro del lavoro. Pizzo denuncia ...