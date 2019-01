Il Napoli deve cercare un nuovo Koulibaly

ilnapolista

: DE LUCA SI DEVE DIMETTERE! Dopo l'ennesimo scandalo di mala sanità cosa aspetta il PD a chiedere le dimissioni di D… - PediciniM5S : DE LUCA SI DEVE DIMETTERE! Dopo l'ennesimo scandalo di mala sanità cosa aspetta il PD a chiedere le dimissioni di D… - lauraboldrini : Gli interessi commerciali non possono avere la meglio sulla #sicurezza dei cittadini e sul loro diritto ad assister… - caterinabalivo : Il Napoli torna a vincere grazie ai grandi Mertens e Milik! Non una gara bellissima, ma azzurri comunque efficaci!… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Costruzione e gestione di un fenomeno Partiamo da un punto: ilha gestito e sta gestendo benissimo il suo rapporto con Kalidou. Ha valorizzato il calciatore, ha assecondato il suo percorso di crescita con proposte di rinnovo in perfetto tempismo. Tanto che oggi uno dei migliori difensori del mondo appartiene al club partenopeo, ha un contratto importante appena firmato e l’eventuale cessione potrà essere trattata solo a fronte di offerte astronomiche. Un colpo magistrale di mercato. Differentemente da quanto avvenuto a Dortmund con Pulisic, giusto per fare un parallelo.Oppure Kalidou può rimanere. È una possibilità realistica, anzi un’ipotesi più che concreta. Qualora non dovessero arrivare offerte valide, ilha già predisposto il tutto perché il difensore francosenegalese possa essere (ancora) il pilastro della difesa.Programmare il futuro Proprio in virtù ...