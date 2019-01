Il medico della Sea Watch | “Situazione sfinente | chiediamo una risposta chiara all’Ue”

agi

(Di domenica 6 gennaio 2019) "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno più instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch è Frank Doerner, iltedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficoltà per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste maltesi in attesa di un porto che le permetta di attraccare: "Potete immaginare che le persone sono gia' traumatizzate quando raggiungono le nostre navi e il fatto che le risposte non arrivano, diventa motivo di altro stress". A peggiorare la situazione, ha sottolineato il, ci si mettono le condizioni meteo e del mare: "Le onde e il cattivo tempo stanno aumentando e ingigantiscono ancora di più i problemi di ...