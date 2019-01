Il figlio non fa i compiti | padre lo manda in coma Picchiato con il tubo

Il figlio muore a 26 anni di diabete - la mamma denuncia : “Non poteva pagarsi l’insulina” : Alec Smith-Holt è morto a 26 anni perché non riusciva a sostenere il costo dell'insulina, farmaco essenziale per curare il diabete di tipo 1 di cui era affetto da tempo. La denuncia della mamma Nicole, che ha cominciato una vera e propria battaglia a favore di chi si trova nella stessa condizione del figlio: "Non aveva abbastanza soldi. Nessuno dovrebbe perdere la propria vita così".Continua a leggere

Ignazio Moser e le nozze con Cecilia Rodriguez : "Ne parliamo ma non sono la priorità. Pensiamo spesso ad avere un figlio" : E' trascorso più di un anno, ormai, dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip che ha fatto incontrare e innamorare Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser, figlio dell'ex campione di ciclismo, Francesco. La loro storia d'amore prosegue a gonfie vele. Come testimoniano i social, Ignazio e Cecilia hanno accolto insieme l'arrivo del 2019 e hanno aperto il nuovo anno con un'intervista concessa al settimanale Gente.prosegui ...

Il figlio di 6 anni non fa i compiti - i padre lo picchia con l’aspirapolvere e lo manda in coma : La polizia turca ha arrestato Mehmet Ali Y. dopo l'attacco avvenuta a Iskenderun. Suo figlio, Mertcan Y. è ora collegato ad una macchina per il supporto vitale con gravi lesioni alla testa e al viso. Anche la madre e la nonna del piccolo hanno denunciato di essere state picchiate dall'uomo.Continua a leggere

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : le nozze? “Non ora”. figlio? “Ci pensiamo spesso” : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano a parlare delle loro nozze e confessano: “Non sono per ora la priorità” Del possibile ed imminente matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si vocifera ormai da diverso tempo. Molti quelli che sarebbero disposti a scommettere sulle nozze dei due proprio nel 2019. A fare chiarezza sull’argomento, però, […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le nozze? “Non ...

Un posto al sole : il bambino di MARIELLA non è figlio dell’attrice ma di… : A volte la vita vera degli attori si mischia con quella dei ruoli da loro interpretati, e quando ciò succede il rischio è che il pubblico non riesca a rendersi conto con esattezza della differenza. È quanto sta accadendo a Un posto al sole per via della gravidanza (prima) e del parto (poi) di un simpatico personaggio ma anche della sua amatissima interprete. Visto che abbiamo ricevuto molte richieste in tal senso (ma la confusione – va ...

J-Ax e la canzone per il figlio : 'La vita l'ha scritta per me - ma non sono un family man' : 'Mi ha spinto a farla il fatto che la storia abbia avuto un lieto fine, un po' come quasi tutte le mie canzoni'. Parola di J-Ax che con il suo brano 'Tutto tuo madre', dedicato al figlio Nickolas, e ...

Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole : Ancora una volta Chiara Ferragni si trova a dover rispondere alle critiche di chi la accusa di non essere una buona madre. L’influencer è in viaggio di nozze alle Maldive con il marito Fedez... L'articolo Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L'ex compagna di Cesare Battisti (e madre di suo figlio) : "Non so dove sia" : Priscila Luana Pereira, 33 anni: "E' un uomo pacifico, tranquillo, affettuoso, semplice. Stava pensando di rifugiarsi in...

Paolo Bonolis 'massacra' il figlio Stefano/ Video - 'Non ci provare - non hai chance : no hope!' : Stefano, figlio di Paolo Bonolis, ha condiviso un Video in compagnia del padre. Il ragazzo che vive in America, ha giocato con il padre...

Il padre di Belardinelli : "Mio figlio casinista - ma non violento" : A 24 ore ore dal match tra Inter e Napoli parla Vincenzo Belardinelli , padre del tifoso nerazzurro morto dopo essere stato investito da un Suv prima della gara. Al TG1 Rai ha detto: ' Si attendono i ...

