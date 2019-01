Hyundai Elevate è l' auto rivoluzionaria con le gambe

Hyundai Elevate concept - l’auto che cammina sulle proprie gambe : Una simil-ambulanza, più in generale un mezzo di soccorso. In grado di andare dappertutto perché collegate alle ruote non ha le tradizionali sospensioni bensì bracci teleguidati: in pratica “gambe robotiche” capaci di farlo arrampicare su terreni impervi e muovere in maniera disinvolta anche in mezzo alle macerie, portando aiuti preziosi soprattutto nel caso di disastri naturali come ad esempio terremoti. Questo almeno si evince ...