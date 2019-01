it.sputniknews

: RT @sputnik_italia: #Handelsblatt: quasi la metà dei tedeschi vuole l'esercito fuori da Siria e Afghanistan - HenryDvThoreau : RT @sputnik_italia: #Handelsblatt: quasi la metà dei tedeschi vuole l'esercito fuori da Siria e Afghanistan - sputnik_italia : #Handelsblatt: quasi la metà dei tedeschi vuole l'esercito fuori da Siria e Afghanistan -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il 48% dei cittadiniha optato per la cessazione delle operazioni dell'tedesco in, e il 41% in, riferisce. È il risultato di un sondaggio dell'opinione ...