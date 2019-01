Gran Turismo Sport | otto nuove auto in arrivo con l' aggiornamento di gennaio

Bmw M850i Night Sky : la Gran Turismo impreziosita con veri meteoriti [FOTO] : Questa spettacolare one off verrà svelata in concomitanza con una pioggia di meteoriti prevista nella prossima notte Quando un meteorite passa vicino alla Terra, alcuni frammenti del corpo celeste si staccano e raggiungono il nostro pianeta perché attirati dalla gravità. Bmw individual – divisione della Casa di Monaco che si occupa dello sviluppo di versioni personalizzate, one off e allestimenti specifici – ha deciso di realizzare una ...

Polyphony Digital si espande : gli autori di Gran Turismo aprono un nuovo studio a Tokyo : Polyphony Digital, autore della longeva serie racing Gran Turismo, ha recentemente aperto una nuova divisione nel distretto di Ueno, a Tokyo.Come riporta Gaming Bolt, la nuova sede è la terza di Polyphony Digital in Giappone e la quinta in tutto il mondo. Il neonato studio farà da supporto a quelli attualmente attivi, specialmente a quelli situati in Giappone. I vertici della compagnia hanno voluto fondare l'ufficio in prossimità della Tokyo ...

Gli sviluppatori di Gran Turismo al lavoro su una tecnologia Ray Tracing proprietaria : Gli sviluppatori della serie Gran Turismo hanno annunciato di essere al lavoro su una nuova tecnologia Ray Tracing proprietaria.Come riporta WCCFTECH, una versione semplificata di tele tecnologia è già presente nell'ultima incarnazione della serie automobilistica di Sony, Gran Turismo Sport. In parole povere nel gioco sono presenti riflessi pre-renderizzati sulle auto, mentre la nuova tecnologia presentata da Polyphony Digital è al 100% Ray ...

Audi e-tron GT concept : Iron Man al volante della futuristica Gran Turismo [VIDEO] : Robert Downey Jr. ha provato la nuova Gran Turismo elettrica tedesca che sarà protagonista del film Avengers: Endgame A poche settimane dal suo debutto al Saloen di Los Angeles, la Audi e-tron GT concept sbarca ad Hollywood per prepararsi al suo debutto cinematografico nel film Avengers: Endgame che arriverà nelle sale americane il prossimo 26 aprile. Appena arrivata negli Studi Marvel la vettura è stata guidata dall’attore Robert Downey ...

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport introduce 7 nuove auto - eventi e un tracciato : Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo aggiornamento (1,31) per Gran Turismo Sport. A differenza dell'aggiornamento della scorsa settimana, questa patch aggiunge alcune cose significative al gioco, da nuove auto, a nuovi tracciati, fino alle aggiunte pensate per la campagna GT League.Come segnala Gamingbolt, per quanto riguarda le nuove auto, sono state aggiunte sette vetture, tra cui la BMW M3 Coupé '07, la Ferrari F50 '95, la McLaren P1 GTR ...

Turismo musicale : una Grande opportunità per l’Italia : I festival musicali, le stagioni dei grandi teatri d’opera, i luoghi di vita e di lavoro dei grandi protagonisti della musica costituiscono un patrimonio culturale straordinario e una risorsa turistica importante in molti Paesi. Per citare qualche caso, il Salzburg Festival nell’arco di poco più di un mese di durata, propone oltre 190 eventi e attrae circa 260 mila visitatori da 80 diversi Paesi, generando oltre 27 milioni di euro di ...

Corposo aggiornamento Gran Turismo Sport di dicembre : 7 nuove auto - tracciati e round GT League : Finalmente è arrivato l’aggiornamento di dicembre di Gran Turismo Sport, precisamente l’1.31, disponibile da oggi 5 dicembre. Porta con sé diverse novità, tra cui 7 supercar, nuovi round per la GT League e una nuova parte di tracciato. Tutto questo è stato annunciato da Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital insieme alle note della patch. Vediamo innanzitutto le 7 nuove automobili a disposizione: Ferrari F50 ‘95 (N500) ...

Gran Turismo : in occasione di un evento il gioco è stato mostrato in 8K a 120FPS : In occasione di un evento dedicato all'industria di produzione video Sony ha fatto mostra di un entusiasmante filmato di Gran Turismo Sport in 8K e a 120 FPS per dimostrare la forza della sua tecnologia.Come riporta GTplanet, l'evento chiaramente non verteva su Gran Turismo, bensì su display e strumenti professionali per il video-making, per cui Gran Turismo è stato semplicemente il soggetto scelto per mettere in mostra i pannelli Sony Crystal ...

Gran Turismo : in occasione di un evento il gioco è stato mostrato in 6K a 120FPS : In occasione di un evento dedicato all'industria di produzione video Sony ha fatto mostra di un entusiasmante filmato di Gran Turismo Sport in 8K e a 120 FPS per dimostrare la forza della sua tecnologia.Come riporta GTplanet, l'evento chiaramente non verteva su Gran Turismo, bensì su display e strumenti professionali per il video-making, per cui Gran Turismo è stato semplicemente il soggetto scelto per mettere in mostra i pannelli Sony Crystal ...

Audi e-tron GT concept - a Los Angeles la Gran Turismo del futuro [FOTO] : Da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12 secondi e oltre 400 km di autonomia Dopo i SUV Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, atteso nel 2019, debutta un nuovo, inedito, modello Audi a propulsione elettrica. Questa volta caratterizzato da un’architettura prettamente sportiva e un baricentro fortemente ribassato. Audi e-tron GT concept, forte di una potenza di 590 CV, assicura prestazioni da sportiva di razza. Performance cui ...

Auto leggendarie nel nuovo aggiornamento Gran Turismo Sport : data di uscita e dettagli : Polyphony Digital rilascerà sette nuove Auto con il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport in programma per il prossimo 5 dicembre. Di recente infatti lo stesso produttore del gioco, Kazunori Yamauchi, ha svelato i primi dettagli di tutte le novità in arrivo con il prossimo update. Per tutti i fan di Gran Turismo Sport è giunto il momento di conoscere le prime anticipazioni sul pacchetto aggiuntivo di Auto che verrà pubblicato con l'update di ...

FIA GT Championship : il primo campionato mondiale di Gran Turismo ha i suoi vincitori : Quello che mi ha reso più felice quest'anno è aver visto i concorrenti divertirsi con GT Sport, con delle esibizioni emozionanti e degne di veri atleti". Il Vicepresidente dello Sport della FIA, ...

FIA GT Championship : il primo campionato mondiale di Gran Turismo ha i suoi vincitori : Ieri, 18 novembre 2018, è stata scritta una nuova pagina nella storia del motorsport: a Monaco (Monte Carlo) sono stati premiati i vincitori del FIA GT Championship, il campionato mondiale di e-sport su PlayStation 4 (PS4) targato Gran Turismo e certificato dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Igor Fraga (IOF_RACING17), 20 anni, dal Brasile, ha vinto il trofeo della Coppa delle Nazioni, ...

le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno il via : le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno finalmente avuto il via. Il torneo, come saprete, è dedicato ai fan di Gran Turismo Sport, e si terrà a Monaco (Monte-Carlo) a partire dal 16 novembre, fino al 18 dello stesso mese. Tra i Finalisti annoveriamo anche l'italiano Giorgio Mangano, arrivato terzo alle passate Finali Europee, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale PlayStation per tutti i dettagli sulla ...