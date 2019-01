Golf | alle Hawaii sfida Woodland-McIlroy

Top&Flop – L’exploit di Molinari nel Golf e la delusione della Nazionale azzurra di pallavolo : promossi e bocciati degli… altri sport [GALLERY] : Dalla gioia dell’argento iridato della Nazionale femminile di pallavolo alla parabola discente della carriera di Conor McGregor: i top ed i flop 2018 degli sport considerati ‘minori’ Il 2018 si sta per concludere ed è ora di tirare le somme nella vita come nello… sport! Quest’anno, costellato di eventi sportivi che ci hanno fatto patire (vedi l’assenza della Nazionale di calcio dai Mondiali di Russia ...

Golf : Molinari sfida Koepka e Johnson alle Hawaii : ROMA - Il 2019 del PGA Tour inizia con il botto, alle Hawaii, 3-6 gennaio, va in scena il Sentry Tournament of Champions, evento destinato ai vincitori 2018 sul massimo circuito statunitense. Da ...

Golf - Francesco Molinari incomincia la stagione alle Hawaii : “Mi concentrerò sul PGA Tour”. I programmi dell’azzurro : Francesco Molinari incomincerà la prossima stagione al Sentry Tournament of Chicago, torneo alle Hawaii in programma dal 3 al 6 gennaio. Chicco, reduce da un’annata stratosferica con tanto di trionfo all’Open Championship e alla Ryder Cup, ha deciso di cimentarsi con questa competizione al caldo in una location da sogno, il miglior modo per riprendere confidenza con il green e con gli strumenti del mestiere. Il piemontese ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm trionfa nell’Hero World Challenge! : Grazie ad un sontuoso ultimo round Jon Rahm si aggiudica l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Lo spagnolo piazza un ottimo -7 nella tornata conclusiva staccando la concorrenza e chiudendo con lo score finale di -20 (268 colpi). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas l’iberico piega l’americano Tony Finau e l’inglese Justin Rose, congedatisi rispettivamente con i punteggi di -16 ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius vince Kurt Kitayama davanti a Pavon : L’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita ha eletto da poco il suo quarto vincitore: dopo George Coetzee nel 2015, Jeung-hun Hwan (unico non sudafricano, essendo sudcoreano) nel 2016 e Dylan Frittelli nel 2017, si iscrive all’albo d’oro l’americano Kurt Kitayama, che ha girato in 268 colpi per un totale di 20 sotto il par. A prendersi la seconda posizione congiunta sono il francese Matthieu Pavon e l’indiano ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius vince Kurt Kitayama davanti a Pavon e S : L’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita ha eletto da poco il suo quarto vincitore: dopo George Coetzee nel 2015, Jeung-hun Hwan (unico non sudafricano, essendo sudcoreano) nel 2016 e Dylan Frittelli nel 2017, si iscrive all’albo d’oro l’americano Kurt Kitayama, che ha girato in 268 colpi per un totale di 20 sotto il par. A prendersi la seconda posizione congiunta sono il francese Matthieu Pavon e l’indiano ...

Golf - PGA Tour 2019 : tre leader ad un round dal termine dell’Hero World Challenge! : Continua la bagarre nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). La kermesse del PGA Tour organizzata da Tiger Woods sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas vede al comando 3 partecipanti ad un solo round dal termine con lo score di -13 (203 colpi). Si tratta dello spagnolo Jon Rahm, dello svedese Henrik Stenson e dell’americano Tony Finau. Quarta piazza con -11 per lo statunitense Gary Woodland ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius assieme al comando Harding e Kitayama con tre colpi sul trio in terza posizione : Oltre il Madagascar, alle Mauritius, si è chiuso il terzo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. L’americano Kurt Kitayama, già ieri leader della classifica, è stato raggiunto a quota -16 dal sudafricano Justin Harding, autore di un giro in -8 sul par 72 del Four Seasons Golf Club con otto birdie: si tratta della anche della miglior prestazione odierna. Harding è a caccia della sua prima vittoria sull’European Tour, ...

Golf – Hero World Challenge : Rahm e Stenson al comando dopo due giri : dopo due giri sono Rahm e Stenson a comandare l’Hero World Challenge Lo spagnolo Jon Rahm (134 – 71 63, -10) e lo svedese Henrik Stenson (134 – 68 66) hanno sorpassato Patrick Cantlay (135, -9), ora terzo con Dustin Johnson, nel secondo giro dell’Hero World Challenge (PGA Tour), giunto alla ventesima edizione e in svolgimento sul percorso dell’Albany Golf Course (par 72) ad Albany, nel distretto di New ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm ed Henrik Stenson volano in vetta nell’Hero World Challenge : Il PGA Tour, grazie ad un’idea di Tiger Woods, è impegnato nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari), consueto torneo di fine anno il cui montepremi viene destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. 18 Golfisti del circuito PGA si affrontano in una kermesse particolare ma che si è ritagliata un importante spazio all’interno del calendario. Sul circuito par 72 del New Providence course nelle Bahamas ...

Regione Valle d'Aosta - 77mila euro a 5 Golf Club per avvio stagione : Roma, 30 nov., askanews, - La Regione Valle d'Aosta stanzia 77 mila euro per gli interventi di inizio stagione per i campi da Golf della Regione. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cantlay e Reed guidano l’Hero World Challenge al termine del primo round : Come di consueto sul finire dell’anno solare Tiger Woods ospita l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas la stella americana apre le porte di casa ad altri 17 tra i migliori Golfisti del panorama internazionale per dar vita ad un torneo il cui montepremi è destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. Al termine del primo round troviamo al comando ...

Golf - European Tour 2019 : alle Mauritius coppia franco-indiana al comando - degli italiani solo Bergamaschi non in ombra : Il primo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita si conclude con una coppia franco-indiana al comando: sul par 72 del Four Season Golf Club i migliori sono, con 64 colpi, il francese Victor Perez e l’indiano Chikkarangappa S (il cognome non è monco, è proprio formato da una sola lettera). Se l’uno è un nome già noto nel Tour europeo, anche se lo scorso anno i migliori risultati li ha ottenuti sul Challenge Tour, ...

Golfo di Taranto : la foto-identificazione per tutelare delfini rari e poco conosciuti [GALLERY] : 1/4 ...