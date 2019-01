Golden Globes 2019 | Lady Gaga e Bradley Cooper super favoriti | stanotte la cerimonia di

Nomination Golden Globes 2019 - pronostici per le serie tv : chi dovrebbe vincere (e chi invece vincerà) : Le Nomination Golden Globes 2019 sono state annunciate il mese scorso con relativamente poche sorprese - se non nomi su cui già si scommetteva - per quanto riguarda la categoria delle serie tv. Lo scontro più interessante sarà tra American Crime Story, Homecoming, Sharp Objects e La meravigliosa Signora Maisel, che hanno ricevuto il maggior numero di candidature. Ma chi riuscirà a spuntarla? Ecco le nostre previsioni sui vincitori e le ...

Cinema : domani notte i Golden Globes - Lady Gaga e Bradley Cooper tra i favoriti : "Vice-L'uomo nell'ombra", che racconta l'ascesa politica di Dick Cheney, il vice di George W Bush, è tra le commedie per le quali è favorito anche "Green Book" con Mahershala Ali e Viggo Mortensen. ...

Chi sono i favoriti dei Golden Globes 2019? I pronostici di OM per il cinema : Con la cerimonia dei Golden Globes 2019, che avrà luogo nella serata di domenica 6 gennaio, comincia la fase più calda della stagione dei premi del cinema statunitense che raggiungerà l'apice con gli Oscar il 24 febbraio. La 76esima edizione dei Golden Globes si svolgerà come sempre al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, maestri di cerimonie Andy Samberg e Sandra Oh. I circa 90 membri della giuria, giornalisti della Hollywood Foreign ...

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Golden Globes 2019 - le nomination : film - interpreti e canzoni. Da Vice a Bohemian Rhapsody : Sei nomination per Vice, cinque per È nata una stella, Green book e The Favourite. Ma c’è anche spazio, di traverso, per Roma di Cuaron (tre nomination) e per un bel blocco di opere che rispondono da lontano agli echi del fu #Oscarsowhite. Questo il risultato delle nomination dei Golden Globes 2019, annunciati poche ore fa e votati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera (Hollywood Foreign Press Association). È Vice, il ...