Gol del 3-3 al 95' | rigore parato al 99' | la folle giornata di Will Evans

Golden Globe : su Sky Atlantic la diretta della 76° edizione - : ... migliore attore e migliore attrice protagonisti, miglior regista e migliore canzone originale; Vice - L'uomo nell'ombra il film sull'ascesa politica di Dick Cheney, vice di George W. Bush, ...

Slittino - Dominik Fischnaller secondo dopo la prima manche del sinGolo maschile a Königssee : Si torna in Europa e Dominik Fischnaller va fortissimo: a Königssee è secondo dopo la prima manche del singolo maschile a soli 20 millesimi da Egger Grande prova di Dominik Fischnaller nella prima manche del singolo maschile di Slittino artificiale disputata a Königssee, in Germania. L’azzurro, sempre più a suo agio sulle piste europee, ha chiuso al secondo posto dietro soltanto all’austriaco Reinhard Egger che è riuscito a ...

La difesa è il miglior attacco il segreto dell'Atalanta-Gol : C'è un dubbio amletico che continua ad assillare gli allenatori di tutto il mondo: 'L'attacco è la miglior difesa o la difesa è il miglior attacco?'. Questa è, forse, la domanda più difficile a cui si può dare o trovare una risposta. In tutto questo, c'è però un gruppo, ma ...

Reddito di cittadinanza - le reGole del sussidio. Slalom tra vincoli e paletti : Pronto il decreto legge. Assegno anche per gli stranieri residenti da 10 anni. La Lega strappa vantaggi fiscali per aziende e agenzie per il lavoro

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Una discoteca nel cuore di ViGolzone - il 'mito' dell'Hollywood : Amedeo, originario di Pontedellolio, era un commerciante di salumi e formaggi con la passione per gli spettacoli. 'Venne inaugurato come cinema ma capitava in diverse occasioni che togliessero le ...

Fca - Niel Golightly alla guida della comunicazione mondiale : TORINO - Niel Golightly guiderà la comunicazione mondiale di Fca. Lo ha annunciato l'Ad Mike Manley in una lettera a tutti i dipendenti del mondo. Niel Golightly proviene da Shell Oil...

La gigantesca teGola in arrivo su Di Maio del reddito di cittadinanza agli immigrati : Sul capo di Luigi Di Maio sta per cadere una tegola grande come una casa. Elemento del contendere il reddito di cittadinanza. Una misura contestata non solo dal suo alleato di governo (la Lega), costretto a subirla, ma da tutti coloro che la ritengono una misura prevalentemente elettoralistica. A complicare enormemente il quadro è stata l'inevitabile ipotesi che la provvidenza non riguarderà solo i cittadini italiani, ma anche una ...

"Consumi - sarà l'anno dello 'zero-virGola'". Caro-bollette in arrivo - ma non si rinuncia a viaggi e smartphone : MILANO - Un Paese polarizzato che si affida a una speranza sempre più ridotta al lumicino. Nel quale, nonostante gli ultimi dati negativi, la truppa di chi prevede un 2019 in accelerazione economica è ...

Strutture sanitarie e sociosanitarie non autosufficienti - Barberini : 'Nuove reGole per migliorare qualità delle prestazioni' : PERUGIA Nuove norme in Umbria sul fronte della sicurezza, dell'organizzazione, delle risorse umane e tecnologiche delle Strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali per post ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

La strategia del terrore del racket - pronta task force ad AfraGola : A fronte della 'recrudescenza delittuosa avvenuta nel circondario di Afragola', questa mattina, nella stazione dei carabinieri di Afragola si è tenuto un incontro alla presenza del comandante della ...

Salmo conquista la Classifica FIMI del 4 gennaio con album e sinGoli - seguono Mengoni e Maneskin : Un nuovo venerdì e una nuova Classifica FIMI del 4 gennaio che decreta gli album e i singoli più venduti nell’ultima settimana. Al primo posto della Classifica è tornato Salmo con il suo ultimo album Playlist, salendo di una posizione e togliendo lo scettro a Marco Mengoni che scende alla numero due con Atlantico. Stabili invece al terzo posto i Maneskin con Il Ballo Della Vita. Oltre il podio troviamo Ultimo con Peter Pan al quarto posto, ...