Gilet gialli di nuovo in piazza | è il giorno delle donne Con loro si schiera Brigitte

In Francia tornano i Gilet gialli : assalto con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...

Parigi - i Gilet gialli sfondano gli uffici di un ministero | Governo : "Attacco alla Repubblica" | Più di cento arresti | Foto : Disordini a Parigi, nei pressi dell'Assemblea nazionale. A Beauvais i dimostranti sono stati fermati dalle forze dell'ordine

Gilet gialli - 34 arresti a parigi : 10.00 Trentaquattro persone sono state arrestate a parigi dopo l'ottavo sabato di proteste dei Gilet Gialli, in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei Rapporti con il Parlamento. Lo ha precisato una fonte di polizia che non ha invece fornito alcuna cifra sui feriti tra gli agenti e i manifestanti. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Castane,circa 50mila persone sono scese in ...

Francia 'sotto assedio' dei Gilet gialli : ieri 34 arresti e decine di feriti : Trentaquattro persone sono state arrestate a Parigi dopo l'Atto VIII dei gilet gialli in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei rapporti con il ...

Gilet gialli - Francia nel caos : ruspa sugli uffici del governo : Parigi Guerriglia in tutta la Francia ieri per l'ottava mobilitazione dei Gilet gialli, in aumento rispetto alla settimana precedente: 50 mila. Sempre più agguerriti e infiltrati da casseur vestiti di ...

Gilet gialli verso il salto in politica : simpatie estremiste e nuova struttura : PARIGI I Gilet gialli da due mesi dominano la scena politica francese. Che fare di questo capitale? Come trasformare in azione politica efficace clamorosi colpi mediatici come l'attacco al ministero e le auto in fiamme nel cuore di Parigi? Da un lato alcuni manifestanti cercano di dare una struttura alla rivolta, e ieri hanno ...

Francia - nuove proteste dei Gilet gialli : diversi feriti a Parigi - Oltre 100 arresti : diversi feriti a Parigi - Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, ...

Rabbia Gilet gialli - sfondata porta di un ministero : I manifestanti hanno esposto cartelloni con diverse rivendicazioni politiche, da una maggiore giustizia nel mondo alla lotta contro i "crimini di Stato". Un gruppo di giovani si è dichiarato a favore ...

Parigi - i Gilet gialli sfondano gli uffici del governo | Più di 100 arresti | Foto e video : Disordini a Parigi, nei pressi dell'Assemblea nazionale. A Beauvais i dimostranti sono stati fermati dalle forze dell'ordine

Gilet gialli - scontri a Parigi : sfondati gli uffici del governo : Sabato di guerriglia a Parigi per l'ottavo atto della protesta dei Gilet gialli. Il portavoce del governo Griveaux Benjamin e il suo staff sono stati infatti evacuati dopo che circa 15 persone, alcune vestite di nero, altre con Gilet gialli, sono riuscite a entrare nel cortile dell'edificio che ospi