Gilet Gialli, 34 arresti a parigi

Trentaquattro persone sono state arrestate adopo l'ottavo sabato di proteste dei, in una giornata di nuovo segnata dalle violenze e dall'irruzione di una ruspa nel ministero dei Rapporti con il Parlamento. Lo ha precisato una fonte di polizia che non ha invece fornito alcuna cifra sui feriti tra gli agenti e i manifestanti. Secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Castane,circa 50mila persone sono scese in piazza ieri in tutta la Francia, circa 3.500 a.(Di domenica 6 gennaio 2019)