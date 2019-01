Gilet Arancioni | in Puglia monta la protesta | domani migliaia di agricoltori e 150

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Saranno 150 i trattori che, da tutta la, accanto adie olivicoltori, arriverannomattina a Bari per la manifestazione deiche chiedono a Governo e Regione“interventi seri e concreti per il rilancio del settore”. I, coordinamento che raggruppa le organizzazioni Agci, Associazione frantoiani di, Cia, Confagricoltura, Confocooperative, Copagri, Italia olivicola, Legacoop, Movimento nazionale agricoltura, Unapol, Liberi, sollecitano “il riconoscimento dello stato di calamita’ dopo le gelate di febbraio 2018, interventi mirati e decisi contro la Xylella, seguendo la scienza e non i santoni, lo sblocco delle risorse del Psr pugliese impantanato tra mille rivoli burocratici”. Alle 8.15 i trattori si raduneranno alla Stadio San Nicola e da li’ “invaderanno ...