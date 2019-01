Freccero | ' Le donne con il velo se si truccano sono eccitanti' Protesta dell' Usigrai

Carlo Freccero : "Le donne con il velo - se si danno anche una bella truccata - sono eccitanti" (AUDIO) : "Ho detto una caz*ata. Chiedo scusa. Ho avuto più insulti, comprese le minacce, per questo che per tutte le altre cose. Chiedo scusa e mi inginocchio. anche perché il mio giornalaio non vuole più vendermi i giornali". Carlo Freccero ha giustificato così la battuta pronunciata nel corso della conferenza stampa tenuta ieri a Viale Mazzini durante la quale aveva detto "io ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince ...