Flavio Briatore - insulti-horror al figlio Nathan Falco : 'Sfigati - poveretti - incapaci pure di...'. Da ovazione : Questa volta Fabio Briatore non è riuscito a trattenersi. L'imprenditore e star di Instagram è abituato agli insulti e alle provocazioni degli 'haters', coloro che frequentano i social solo per ...

Nathan Falco - insulti al figlio di Flavio Briatore/ 'È grasso' : la foto in surf scatena la replica del papà : Il figlio di Flavio Briatore, Nathan Falco, insultato su Instagram dopo uno scatto pubblicato da suo padre. L'imprenditore interviene e replica agli haters

Compleanno Schumacher – Flavio Briatore ricorda la loro reciproca intesa : “ci siamo dati tanto a vicenda” : Flavio Briatore parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: l’imprenditore italiano racconta il grande pilota che fu Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Vieni da me - Elisabetta Gregoraci umilia Flavio Briatore dalla Balivo : l'imprevedibile 'gelo totale' in studio : Il caso di dirlo: Flavio Briatore chi? Elisabetta Gregoraci , ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , ha letteralmente ignorato il suo famoso ex marito. Non una parola su di lui, con cui ha pure ...

Vieni da me - Elisabetta Gregoraci umilia Flavio Briatore dalla Balivo : l'imprevedibile "gelo totale" in studio : Il caso di dirlo: Flavio Briatore chi? Elisabetta Gregoraci, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha letteralmente ignorato il suo famoso ex marito. Non una parola su di lui, con cui ha pure buon rapporti. Piuttosto, qualche riferimento al suo nuovo fidanzato Francesco, imprenditore 38enne: "Io

Elisabetta Gregoraci / Nuovo compagno dopo Flavio Briatore? 'Che vita sarebbe senza l'amore?' : Elisabetta Gregoraci ha un Nuovo compagno dopo Flavio Briatore? Al settimanale Chi confessa: 'Che vita sarebbe senza l'amore?'

Elisabetta Gregoraci a un anno dalla rottura con Flavio Briatore : "Una vita senza amore che vita sarebbe?" : Elisabetta Gregoraci, ad un anno dalla rottura col marito Flavio Briatore, ha concesso un'intervista a Chi in cui ha rivelato quali sono i suoi buoni propositi per il 2019, fra lavoro, affetti famigliari e voglia di innamorarsi ancora.La showgirl calabrese ha rivelato che, in quanto mamma, tutta la sua vita è orientata al bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010, col quale non nasconde di essere a volte severa perché "è già un bambino ...

Flavio Briatore : “In Italia servirebbe una dittatura democratica” : "In Italia, la burocrazia è una cosa spaventosa, che ostacola tanti Italiani che si rimboccano le maniche la mattina. Ci vorrebbe una dittatura democratica come negli Stati Uniti, per cui chi vince le elezioni comanda davvero, fino a nuove elezioni", ha dichiarato Flavio Briatore al quotidiano La Verità.Continua a leggere

Flavio Briatore : 'Per risolvere i problemi dell'Italia serve una dittatura democratica' : Un termine in apparente contraddizione è quello impiegato dal celebre manager internazionale Flavio Briatore per descrivere quella che, secondo lui, sarebbe la cura ideale per guarire l'Italia dai troppi mali che la affliggono. Il noto imprenditore piemontese parla infatti di 'dittatura democratica'. Intervistato dal quotidiano 'La Verità' diretto da Maurizio Belpietro, Briatore illustra la sua ricetta per risolvere i troppi problemi legati alla ...

Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta : “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole : “Ci siamo separati, ma tra noi è rimasto il rispetto”, dice la showgirl in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. E posa per noi, sexy e bellissima, nel suo appartamento di Montecarlo Elisabetta Gregoraci racconta... L'articolo Elisabetta Gregoraci intervistata si racconta: “Il mio Natale con mio figlio Nathan Falco e Flavio Briatore”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Natale : «Restiamo una famiglia» : A oltre un anno di distanza dalla loro separazione ufficiale, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritroveranno per passare il Natale insieme. Lo ha annunciato la stessa showgirl, che in un’intervista a Oggi ha spiegato: «Nonostante la separazione, io, Flavio e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia. Per questo a Natale staremo insieme». Elisabetta Gregoraci ha infatti annunciato: «Proprio come l’anno scorso, passerò ...

ELISABETTA GREGORACI/ "Io e Flavio Briatore siamo una famiglia : passeremo il Natale insieme" : ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore sono ancora una famiglia. A unirli c'è Nathan Falco, il figlio nato dalla loro relazione.

Natale con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci - ma nessun ritorno di fiamma : il perchè della scelta della showgirl : Elisabetta Gregoraci trascorrerà il Natale accanto a Flavio Briatore ad un anno dalla separazione, la decisione della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci dopo la separazione da Flavio Briatore, avvenuta circa un anno fa, ha deciso che trascorrerà il Natale accanto all’ex marito. nessun ritorno di fiamma per la showgirl calabrese, che al contrario è stata avvistata in più di un’occasione con Francesco Bettuzzi (VEDI QUI), ...

Elisabetta Gregoraci rompe gli indugi : “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” : Se la storia d'amore con ’imprenditore parmigiano Francesco Bettuzzi prosegue, come scritto ieri, Elisabetta Gregoraci passerà comunque le feste di Natale con l'ex Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathal Falco.A confermarlo sulle pagine di Oggi la stessa showgirl, ad un anno dall'addio a Briatore dopo 11 anni di matrimonio.prosegui la letturaElisabetta Gregoraci rompe gli indugi: “Natale con Flavio Briatore per il bene di Nathan Falco” ...