Fiorentina | il primo gol in allenamento di Muriel è pazzesco VIDEO

Fiorentina : Muriel - primo gol - con esultanza - in viola : Luis Muriel firma il primo gol con la maglia della Fiorentina. Lo ha messo a segno nel primo allenamento della squadra viola nel ritiro di Malta al Centenary Stadium, impianto vicino allo stadio ...

Calciomercato Fiorentina - Muriel al primo allenamento : FIRENZE - primo allenamento del 2019 per la Fiorentina che si è radunata nel pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per una sessione perlopiù in palestra. Tutti convocati, compresi quei ...

Calciomercato Fiorentina - primo allenamento in viola per Muriel : FIRENZE - primo allenamento del 2019 per la Fiorentina che si è radunata nel pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori' per una sessione perlopiù in palestra. Tutti convocati, compresi quei ...

Fiorentina - primo allenamento per il neo acquisto Muriel : Le squadre di Serie A si preparano in vista della ripresa del campionato, in campo anche la Fiorentina, primo allenamento per i viola che si sono radunati nel pomeriggio per una sessione in palestra. Tutti convocati, presente anche il neo acquisto Luis Muriel, l’ex Sampdoria si candida ad essere grande protagonista. Dopo la cena prevista la partenza per il ritiro di Malta con un charter, ‘soggiorno’ previsto fino al 10 ...

Calciomercato - Muriel alla Fiorentina il primo colpo invernale : Il mercato invernale prenderà il via ufficialemente solo domani ma le trattative sono già entrate nel vivo. Ieri la Fiorentina ha ufficializzato il primo colpo del 2019: a Firenze...

Calciomercato - Luis Muriel è della Fiorentina. E Viola il primo colpo dell anno : ROMA - Il primo colpo di mercato del 2019 è della Fiorentina. Il club gigliato ha reso noto di 'aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla ...

Fiorentina - primo colpo : ufficializztao Muriel : È della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola comincia il 2019 annunciando un nuovo acquisto, l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Il club viola ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel , il club viola annuncia ufficialmente l'ingaggio dell'...

Primo colpo del mercato - Fiorentina ufficializza Muriel : E' della Fiorentina il Primo colpo del mercato di gennaio: il club viola comincia il 2019 annunciando un nuovo acquisto, l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex ...

Muriel alla Fiorentina - è ufficiale : primo colpo di calciomercato : Il primo colpo di calciomercato del 2019 arriva dalla Fiorentina. I viola hanno deciso di rinforzare il reparto offensivo con Luis Muriel, attaccante già noto in Italia. Il colombiano, infatti, ha ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

I giocatori della Fiorentina hanno inaugurato a Prato il primo Punto luce di Save the Children : Prima del taglio del nastro del nuovo spazio di 800 metri quadrati dove bambini e ragazzini dai 6 ai 16 anni faranno attività ogni pomeriggio, sono arrivati i giocatori Federico Chiesa, Vitor Hugo, ...

Fiorentina - nel calciomercato di gennaio si muoverà con prudenza : Diawara primo obiettivo : Con il calciomercato invernale alle porte, oggi ci occupiamo dei movimenti in entrata ed in uscita della Fiorentina, che gli addetti ai lavori pronosticano tra le società più attive nel mercato di riparazione. Fiorentina: l’ideale sarebbe acquistare 3 giocatori Dopo 16 giornate del nostro campionato sono chiare le esigenze tecnico-tattiche di mister Pioli. Alla Fiorentina manca un’alternativa a Simeone, capace di giocare anche assieme ...

Pagelle/ Fiorentina Juventus : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 14giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Le Pagelle di Fiorentina Juventus: i voti a tutti i protagonisti della partita giocata all'Artemio Franchi per la 14giornata del campionato di Serie A.