Finita la pacchia per gli spacciatori

Conte a sindaci : applicare la legge. Salvini : “E’ Finita la pacchia. Io non mollo” : Si alza il livello di scontro sulle nuove norme sui richiedenti asilo, Contenute nel decreto Sicurezza, fortemente voluto da Matteo Salvini e diventato legge a fine 2018. E ieri, dopo una giornata di botta e risposta tra Leoluca Orlando, l'Anci, diversi primi cittadini e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - che ha chiesto ai sindaci che non intendono applicare la legge di dimettersi - arriva la presa di posizione del presidente del ...

Dl Sicurezza - Salvini : "Pacchia Finita per i sindaci" | Video - Orlando a Tgcom24 : "La cittadinanza si toglie nelle dittature" : Sindaci in rivolta contro il decreto Sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che spiega: "Alcune norme sono inaccettabili: trasformano chi vive legalmente in illegale". Salvini: "Sindaci dimettetevi"

Salvini contro i sindaci disobbedienti : 'La pacchia è Finita' (VIDEO) : Ci sono i sindaci del Pd o tendenti a sinistra in generale, come De Magistris, a guidare la rivolta contro il decreto sicurezza. La rivoluzione legislativa voluta da Salvini e che rende molto stringente la politica attorno agli immigrati irregolari viene ritenuta incostituzionale e in molti, tra i primi cittadini, si sono detti pronti a non attuare quanto disposto dalle nuove norme. Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Salvini che è ...

Sindaci sfidano Salvini : 'Dl Sicurezza criminogeno'. 'Per voi pacchia Finita' la risposta : Aumenta il fronte dei primi cittadini disobbedienti che appoggiano Orlando, anche l'assessore al Welfare del comune di Milano Majorino, annuncia che non rispetterà il divieto di iscrivere all'anagrafe ...

De Magistris apre Napoli alle Ong - ma Salvini replica : 'Porti chiusi - è Finita la pacchia' : Tra De Magistris e Salvini è di nuovo polemica, dopo la sfida lanciata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando al decreto sicurezza e alla politica dei “porti chiusi” del Viminale a guida Lega. Lo scontro si è acceso in queste ore con la provocazione del primo cittadino di Napoli, intenzionato a promuovere (insieme ai suoi colleghi Orlando e Nardella) la disobbedienza civile contro le leggi che impongono un netto giro di vite sull'accoglienza di ...

Scontro sull’immigrazione. Salvini : “Per i sindaci pacchia Finita”. Orlando : “Andrò da un giudice” : «Col Pd caos e clandestini, con la Lega ordine e rispetto. Certi sindaci rimpiangono i bei tempi andati sull’immigrazione, ma anche per loro è finita la pacchia!». Così su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul fronte che si è aperto con alcuni sindaci, in testa Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, sull’applicazione delle...

Migranti - de Magistris : ‘Pronto ad aprire il porto di Napoli per la Sea Watch’ Salvini : ‘Scali italiani chiusi - pacchia Finita’ : Luigi de Magistris sulla scia di Leoluca Orlando. E Matteo Salvini che risponde a entrambi. Il decreto Sicurezza e l’accoglienza dei Migranti continuano a tenere banco nel dibattito politico, con diversi sindaci che esprimono dubbi e critiche sulla sua applicazione. Dopo che mercoledì il sindaco di Palermo aveva annunciato che non metterà in pratica le nuove norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di ...

Sicurezza : Salvini - per certi sindaci pacchia Finita : "Prima dobbiamo pensare ai milioni di italiani poveri e disoccupati, difendendoli dai troppi reati commessi da immigrati clandestini", avverte, "poi salveremo anche il resto del mondo". E chiosa: "i ...

Reddito di cittadinanza - Gasparri : 'Andrà anche agli immigrati - altro che pacchia Finita' : L'ex ministro delle comunicazioni, il senatore forzista Maurizio Gasparri, ha espresso il proprio punto di vista e le proprie perplessità non solo sull’attuazione del cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle (il Reddito di cittadinanza), ma anche sulla composizione della platea che andrà a beneficiarne. Gasparri: 'Il Reddito di cittadinanza andrà a più di 300mila immigrati' A detta dell'ex missino e dell'ex esponente di Alleanza Nazionale, ...

Migranti - Salvini blocca nave Open Arms : «I nostri porti sono chiusi - la pacchia è Finita» : Nuovo no del vicepremier Matteo Salvini a una richiesta di sbarco. «La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per...