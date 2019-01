Festa della Befana | cinque frasi d' auguri

Epifania - il vero significato di questa Festa oltre la Befana : i Re Magi e il grande enigma della stella cometa : oltre la Befana, l’Epifania ha significativo nella storia dei celebri Re Magi. Citati dal Vangelo di Matteo e alcuni Vangeli Apocrifi, i tre Magi intrapresero il loro viaggio verso Gerusalemme a causa dell’apparizione di una non meglio precisata ‘stella’; che riapparve a Gerusalemme (dove i Magi avevano avuto un incontro con Erode), guidò i tre Sapienti fino a Betlemme e si fermò sul posto dove si trovava il Bambino Gesù. Il primo ad ...

Festa della Befana in ospedale a Ragusa con Polizia e volontari Avo : Festa della Befana: la Polizia di Stato e i volontari dell'AVO insieme ai bambini del reparto di Pediatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

I BEFANINI - BISCOTTI PREPARATI PER LA Festa della BEFANA : I BEFANINI, BISCOTTI PREPARATI PER LA FESTA DELLA BEFANA BEFANINI Per la prima colazione dell’Epifania lasciatevi tentare dai BEFANINI, BISCOTTI di pasta frolla aromatizzati con liquore e decorati con confettini di zucchero colorati I BEFANINI sono golosi e colorati BISCOTTI di pasta frolla che si preparano in occasione DELLA BEFANA. Questi BISCOTTI sono tipici DELLA Toscana, ma sono così buoni che vengono PREPARATI in tutt’Italia per chiudere ...

Quirinale : lunedì Festa del tricolore - cambio della guardia e concerto : Roma – Lunedi’ 7 gennaio 2019, festa del tricolore, si svolgera’ con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguira’ i seguenti brani: G. Massetti: Cavalleria. M. Conzatti: Diana. A. Von Leonhardt: Principe Eugenio. A. Moretti: Gruppo Squadroni. V. Borgia: ...

Maranello - la Festa della «famiglia» Ferrari per i cinquant’anni di Michael Schumacher : Michael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a MaranelloMichael Schumacher - 50 anni in mostra a ...

A Rifreddo famiglie e bimbi in Festa nel salone parrocchiale in attesa della Befana : A Rifreddo, in provincia di Cuneo, sabato 5 gennaio dalle 20.45 si fa festa "Aspettando la Befana". L'appuntamento con l'ormai tradizionale veglione dell'Epifania, organizzato dall'Amministrazione ...

Festa della Befana a Città della Scienza : eventi e giochi per bambini ad ingresso gratuito : 'Punto Scienza', un momento di incontro con professori e ricercatori dell'Università per esplorare la Scienza che si cela anche dietro una Festa come questa. Infine, 'Science Centre', ovvero le ...

Capodanno - il San Silvestro di Ama : raccolte 70 tonnellate sui luoghi della Festa di Roma : Già a partire dalle 3 di notte, gli operatori sono entrati in azione per ripulire l'area, sede di vari spettacoli, che anche oggi sarà presidiata. Interventi di rifinitura saranno effettuati una ...

Capodanno : Festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...

Festa della famiglia ad Aci Trezza : festeggiate 22 coppie di sposi : Ventidue coppie di sposi sono state festeggiate domenica per la celebrazione della Festa della famiglia ad Aci Trezza. Bella e toccante cerimonia

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della maniFestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Balestrate. Marcia della Pace e Festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...

Festa della mamma : le origini e il significato in Italia e nel mondo : La Festa della mamma viene festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. E' un giorno davvero importante che serve a celebrare una delle persone più importante della nostra esistenza. Scopriamo le origini e come veniva celebrata la figura materna. Le origini della ...

Natale - veglia della vigilia a San Pietro Poi Festa nei musei della Capitale : Per un giorno intero il cuore della Città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...