Fa Cup, il Fulham di Ranieri eliminato dall’Oldham (terza serie)

(Di domenica 6 gennaio 2019) Clamoroso a Craven Cottage Ildidalla Fa Cup. I Cottagers perdono in casa contro l’Oldham Athletic, club di League One (). La clamorosa sconfitta è arrivata in rimonta, i londinesi erano passati in vantaggio con Odoi al 52esimo, ma poi gli ospiti hanno trovato il pareggio con Surridge. La rete è arrivata su calcio di rigore, dopo un fallo ingenuo di Sessegnon, entrato in campo da tre minuti. È solo l’inizio dell’incubo per ilche pochi secondi dopo sbaglia un altro rigore con Mitrovic. Grande intervento di Iversen sulla conclusione del centravanti serbo. La giornata nera di Craven Cottage diventa completa con la rete di Lang al minuto numero 88, gran colpo di testa su cross dalla sinistra. Finisce così,dalla Fa Cup. Ora dovrà concentrarsi sulla Premier, i Cottagers sono in piena zona retrocessione, a ...