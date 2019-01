FA Cup | il City come gli Spurs | 7-0 al Rotherham

Risultati FA Cup - dominio del Manchester City : ok il Watford : Risultati FA Cup – Si sono giocate altre importanti partite valide per la FA Cup, la competizione entra sempre più nel vivo. Tutto facile per il Manchester City, continua l’ottimo momento della squadra di Guardiola, 7-0 contro il Rotherham, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, in rete tra gli altri anche Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez, Otamendi e Sane. Clamorosa eliminazione del Fulham, fa ...

Pronostico Manchester City vs Rotherham - FA Cup 6-1-2019 e Analisi : Manchester City-Rotherham, domenica 6 gennaio. La vittoria contro il Liverpool ha ridato grandi speranze di vittoria del titolo per il Manchester City, ora a 4 punti di distanza dai Reds. La squadra di Pep Guardiola potrebbe rendere ulteriormente positiva la sua stagione concentrandosi sulla FA Cup, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Aspettando gli ottavi di Champions League, di Carabao Cup (semifinale con il Burton Albion) e i prossimi ...

Pronostico Newport County vs Leicester City - FA Cup 6-1-2019 e Analisi : Newport County-Leicester City, domenica 6 gennaio. Al ”Rodney Parade” andrà in scena una delle sfide più interessanti di questo terzo turno di FA Cup. Il Newport, formazione che milita attualmente in League Two, sta attraversando un brutto periodo di forma, mentre il Leicester arriva da tre vittorie nelle ultime quattro partite di Premier e contro avversari di spessore come Chelsea e Manchester City. Il Newport, nelle ultime ...

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

Combinata nordica – Continental Cup : Lukas Runggaldier trionfa a Park City - quinta Gianmoena tra le donne : Primo sigillo italiano nella Continental Cup: Lukas Runggaldier vince in volata a Park City. Gianmoena quinta nella gara femminile Prima vittoria stagionale dell’Italia nella Continental Cup di Combinata nordica. Nella seconda tappa statunitense consecutiva, arriva il sigillo di Lukas Runggaldier che batte in volata l’austriaco Paul Gerstgraser e il tedesco Julian Schmid. L’azzurro aveva chiuso al 20esimo posto la prova ...

Premier League : i risultati della 17giornata : City di nuovo in testa. Il Tottenham vince nel reCupero : Due delle super-big in campo nel sabato di Premier League valido per la 17giornata di campionato. Ride il Manchester City, non piange , ma rischia, il Tottenham . La squadra di Pochettino, dopo l'...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preocCupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...

Carabao Cup - tutto facile per il Manchester City contro il Fulham [FOTO] : 1/22 AFP/LaPresse ...