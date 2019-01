F1 | Niki Lauda di nuovo in terapia intensiva

Paura per Niki Lauda : nuovo ricovero d'urgenza : Prima di questo imprevisto ricovero d'urgenza, il tre volte campione del mondo si era sbilanciato sul proprio stato di salute, pronosticando un proprio ritorno al fianco della sua squadra già nelle ...

