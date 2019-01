F1 – La strigliata di Toto Wolff ha dato i suoi frutti | ecco i nuovi miglioramenti sul

sportfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Dopo l’allarme lanciato da, in merito agli scarsiin vista del 2019, i tecnici Mercedes hanno lavorato duramente per ottenere una dozzina di cavalli in più sul motore della monoposto Campione in carica In una recente intervista,era stato fin troppo chiaro quando, in merito aiin vista della nuova stagione, aveva mostrato la sua insoddisfazione per il mancato raggiungimento delle migliorie sulla nuova power unit della Mercedes. Il team di ingegneri ha dunque incassato la, mettendosi subito al lavoro, trovando una dozzina di cavalli in più rispetto al propulsore F1 M09 EQ Power+ che ha permesso a Lewis Hamilton di vincere il Mondiale. Per il momento, le nuove caratteristiche restano top secret, ma è chiaro come la Mercedes voglia evitare quanto accaduto nella scorsa stagione. I 6 cilindri montati sulle monoposto ...