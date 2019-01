+Europa | la lista diventa partito | Cappato sfida Della Vedova per la segreteria

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il percorso congressuale che trasformeràdasi compirà dal 25 al 27 gennaio prossimo a Milano, quando si svolgerà il primo congresso nazionale. Are Benedetto, già coordinatore nazionale, ci sarà Marcoche, dopo aver annunciato la candidatura nelle scorse settimane, ha presentato oggi il suo documento politico per “costruire un” che “metta al centropropria iniziativa la difesa e la conquista di antichi e nuovi diritti civili e politici, lavorando per la democratizzazione degli Stati nazionali europei estessa Unione europea“.Tra 3 settimane a Milano il Congresso di Più Europa eleggerà il Segretario. Ho deciso di candidarmi per costruire un’alternativa federaeuropea, liberale, ecologista. Sei interessato a sostenermi? Lasciami i tuoi contatti qui: ...