Euro | Aldo Cazzullo e il clamoroso schiaffo sul Corriere | Poco da festeggiare | chi

Saldo e stralcio debiti fiscali : Isee massimo di 20.000 Euro per accedere al beneficio : L'Agenzia delle Entrate, giovedì 3 gennaio ha reso disponibili le istruzioni che i contribuenti in difficoltà economica devono seguire per poter aderire al Saldo e stralcio dei debiti fiscali. Il criterio fondamentale della comprovata difficoltà economica deve intendersi dimostrato quando il reddito complessivo del nucleo familiare, certificato dall'Isee non supera i 20.000 euro annui. Comunque, le regole fondamentali, a cui si sono ...

Messi e Cristiano Ronaldo i migliori marcatori in Europa - ma nel mondo li batte Baghdad Bounedjah : Nonostante Lionel Messi e Cristiano Ronaldo abbiano dominato la classifica dei migliori marcatori nei maggiori campionati europei, più coppe nazionali e continentali, se dovessero essere presi in ...

Le Top 11 di WhoScored : in Italia vince Cristiano Ronaldo - ma in Europa domina Messi : La fine dell'anno è il classico momento di bilanci e classifiche dei dodici mesi appena trascorsi. WhoScored.com, portale inglese specializzato nelle statistiche di calcio, ha stilato una Top 11 per ...

Calcio - Scarpa d’Oro 2019 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa - tutti i gol e i punti. Che lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...

Previsioni Meteo : il 2018 si chiude con il caldo su gran parte dell’Europa ma attenzione all’inizio del Nuovo Anno [MAPPE] : 1/13 ...

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

SFERA EBBASTA E LA STRAGE DI CORINALDO/ Amazon stila la classifica : 500 Euro bonus cultura spesi in Rockstar : SFERA EBBASTA dopo la STRAGE di CORINALDO: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Il clochard 'Aldo' ucciso a Palermo per 25 Euro - il 16enne fermato ha confessato : Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio intorno alla morte del clochard "Aldo", l'uomo trovato senza vita sotto i portici a Palermo, domenica sera. L'uomo è stato infatti ucciso, come si temeva già dai primi riscontri, ad ammazzarlo un ragazzino di soli 16 anni di etnia rom, che questa notte ha confessato il delitto ai carabinieri, nel capoluogo siciliano. Ha detto di aver agito sotto il misero compenso di 25 euro, colpendo "Aldo" con un colpo di ...

Palermo - fermato un minorenne per l’omicidio del clochard Aldo : “Colpito alla testa con spranga per rubargli 25 Euro” : L’ha ucciso con un colpo di spranga in testa per 25 euro, quelli che Aid Abdellah, il clochard francese morto a Palermo domenica sera sotto i portici di piazza Ungheria, aveva racimolato suonando la sua armonica. Dalla quale non si separava mai, come dal suo gatto. Sarebbe questo il movente dietro l’omicidio di ‘Aldo’, come lo conoscevano tutti, commesso – stando agli investigatori – da un 16enne romeno. Il ...

Palermo - 16enne confessa l’omicidio del clochard Aldo : “L’ho ucciso per 25 Euro” : Il killer di Aid Abdellah, il senzatetto 53enne di origini francesi conosciuto anche come Aldo, trovato senza vita lo scorso lunedì sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo, ha confessato di averlo ucciso per 25 euro. Si tratta di un 16enne romeno, che ha raccontato tutto agli inquirenti durante l'interrogatorio seguito al fermo: "L'ho colpito con la spranga e ho preso i soldi".Continua a leggere

Palermo - il clochard "Aldo" ucciso per 25 Euro : il sedicenne ha confessato : Il giovane è stato ripreso dopo il raid e c'è un'immagine che lo ritrae in modo molto nitido: "L'ho colpito e ho preso i soldi"

Clima - NOAA : il 2018 l’anno più caldo mai registrato in Europa : Il 2018 è l’anno più caldo mai registrato in Europa dal 1910, da quando hanno avuto inizio le rilevazioni: nei primi 11 mesi di quest’anno la temperatura è stata di 1,8°C superiore alla media, battendo il record del 2014, spiega l’agenzia statunitense NOAA, secondo cui i 3 mesi da settembre a novembre sono stati i secondi più caldi (+1,7°C) dopo quelli del 2006, mentre novembre si è piazzato 11°. A livello mondiale il mese ...

Nonostante l’arrivo del freddo e della neve - il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa : Nonostante l’arrivo del freddo e della neve, il 2018 si classifica fino ad ora come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,80 gradi alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa ai primi undici mesi dell’anno sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca ...

Cristiano Ronaldo : in vendita la sua prima auto a 20 mila Euro : Che Cristiano Ronaldo sia una superstar è ormai una cosa assodata. Ormai qualsiasi cosa tocchi il campione diviene improvvisamente oro. E' così capita che la sua prima autovettura si trovi ora sul mercato ad un prezzo due volte superiore a quello che dovrebbe costare da usata. Stiamo parlando di una Audi A3 Coupè. Il campione portoghese la acquistò nei primi tempi della sua carriera professionistica, quando ovviamente non aveva tutta l'attuale ...