Esplosione in casa a Beroide | donna ferita lievemente

Perugia - Esplosione in casa : studentessa muore dopo due settimane di agonia : Non ce l'ha fatta la ragazza di ventuno anni rimasta gravemente ferita la sera del 18 novembre scorso a causa di un' esplosione avvenuta nella sua casa a Deruta, nella provincia di Perugia . La studentessa , che era ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è morta dopo due settimane di agonia .Continua a leggere

Esplosione in casa - 21enne gravissima : E' gravissima una ragazza di appena 21 anni rimasta ferita nell' Esplosione del suo appartamento a Deruta, Perugia . Il fatto è avvenuto ieri notte: la giovane, dopo essere stata portata in ospedale a ...

Esplosione in una casa - ustionato il proprietario 57enne : La Spezia, 14 novembre 2018 - Un uomo di 57 anni è rimasto coinvolto in un'Esplosione avvenuta questa mattina in un'abitazione in località casalino , nel comune di Calice , La Spezia, . proprietario e ...