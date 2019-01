Esplode bomba in una chiesa copta al Cairo | muore giovane artificiere

Bomba Esplode vicino chiesa del Cairo - muore un artificiere : esplode una Bomba vicino a una chiesa alla periferia est del Cairo e un artificiere e' morto nel tentativo di disinnescarla. Il ministero dell'Interno egiziano ha precisato che la Bomba era nascosta in una borsa nei pressi della chiesa a Nasr City, e non quindi all'interno del luogo di culto come riferito in precedenza da Sky News Arabia. Oltre all'artificiere deceduto, una persona e' rimasta ferita nello scoppio, riferisce ancora un comunicato ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo Esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Notte di terrore a Napoli Est : Esplode bomba carta tra i petardi : Paura nella Notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si ...

Esplode bomba carta - paura a Napoli : ANSA, - Napoli, 31 DIC - paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito ...

Egitto - bomba Esplode al passaggio di un bus turistico : tre morti : Nessuno dei feriti è in pericolo di vita - Il governo precisa che a bordo del bus viaggiavano 14 turisti, tutti vietnamiti, e i feriti sono 10 turisti e due egiziani, cioè conducente del bus e il ...

Egitto - bomba Esplode al passaggio di un bus turistico : due morti : Il governo precisa che a bordo del bus viaggiavano 14 turisti, tutti vietnamiti, e i feriti sono 10 turisti e due egiziani, cioè conducente del bus e il rappresentante della società turistica. I ...

Egitto - bomba alle Piramidi : Esplode bus turistico - 2 morti e 10 feriti : Un pullman turistico è stato coinvolto in un'esplosione a Giza, nei pressi delle Piramidi. Lo riferisce Al Arabiya: due morti. È stata una bomba sul ciglio della strada a provocare l'esplosione. Le ...

Somalia - Esplode autobomba : sei morti : 10.20 Un attacco kamikaze a Mogadiscio, vicino al palazzo presidenziale,ha causato almeno 6 morti e 13 feriti. Le vittime sono militari, ma anche civili.Ad esplodere è stata un'autobomba. Poco dopo si è sentita una seconda esplosione nelle vicinanze e si è levata una colonna di fumo. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

Grecia : Esplode bomba fuori tv privata : ANSA, - ATENE, 17 DIC - Una bomba è esplosa stamane fuori dalla tv privata greca Skai, vicino Atene, provocando ingenti danni ma nessuna vittima. L'esplosione si è verificata poco dopo le due fuori ...

Notte di terrore nel Napoletano : bomba carta Esplode nel condominio : Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa Notte, intorno alle 3, in un edificio del complesso ex legge 219 a Castello di Cisterna, nel Napoletano. L'ordigno, piazzato al quarto piano, ha ...

Bomba Esplode in cortile casa Nuorese : ANSA, - NUORO, 6 DIC - Un ordigno è esploso la notte scorsa la notte scorsa a Torpè, nel Nuorese, e un'altro è stato ritrovato, inesploso ma potenzialmente attivo, all'interno di un cortile di un'...

La bomba Qatar Esplode sull'Opec : ... di concerto col Cartello, che potrebbe aggirarsi sugli 1,4 milioni di barili al giorno; la tregua tra Cina e Usa che libera l'economia globale - seppur temporaneamente - da un elemento di indubbia ...

Corato - bomba artigianale Esplode nella notte : salta in aria l'auto di un carabiniere : E' di un militare in servizio ad Andria la Nissan Micra distrutta: il boato ha svegliato l'intero paese. Nei giorni scorsi il sequestro di 10 chili di tritolo e l'attentato incendiario contro un altro carabiniere

Francia - si è arresto gilet giallo che minacciava far Esplodere bomba | : L'individuo si era asserragliato in un autolavaggio ad Angers, ovest della Francia. Aveva chiesto che i rappresentanti della protesta in corso vengano ascoltati dal presidente. Poi avrebbe affermato ...