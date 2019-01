Errori medici terza causa di morte negli Usa Una riflessione sul lavoro notturno

Il ministero ai medici : ricette in stampatello/ 'Brutta grafia può causare Errori ' : ricette mediche in stampatelo: ministero della Salute ai dottori, 'scrivete in bella grafia '. Le indicazioni per rendere la vita più facile ai pazienti.

In calo lamentele su Errori medici - in aumento quelle sulle cattive condizioni delle strutture : Costi in aumento e liste d’attesa rendono sempre più una ‘missione impossibile‘ diagnosi e cure con il Ssn. Sono aumentate le segnalazioni di cittadini che denunciano di non poter accedere ai servizi sanitari: nel 2017 si tratta di oltre un cittadino su tre (37,3%) fra quelli che si sono rivolti a Cittadinanzattiva–Tribunale per i diritti del malato, il 6% in più rispetto all’anno precedente. Le liste di attesa, ...