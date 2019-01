Blastingnews

: RT @SpelloVMS: Alle origini della #Befana c'è Diana,dea dei boschi,della caccia,della luna.I primi di gennaio si credeva che la dea e le su… - maria_micola : RT @SpelloVMS: Alle origini della #Befana c'è Diana,dea dei boschi,della caccia,della luna.I primi di gennaio si credeva che la dea e le su… - katiadiluna16 : Epifania: origini pagane e cristiane della Befana, frasi ironiche di auguri - PadovanicNicola : RT @SpelloVMS: Alle origini della #Befana c'è Diana,dea dei boschi,della caccia,della luna.I primi di gennaio si credeva che la dea e le su… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Oggi è il 6 gennaio si festeggia l', un giorno speciale per i più piccini, che se hanno fatto i bravi durante l'anno, questa mattina avranno ricevuto la calzacolma di leccornie e sorprese. Mentre i più grandi saranno felici di mandare messaggi ironici disu WhatsApp o sui social ad amici e parenti. Quanti però conoscono la leggenda, le suee perché si festeggia proprio il 6 gennaio? Infatti, quest'immagine popolare piuttosto famosa in Italia, conserva ancora molti misteri.: origine del nome eleggenda Il nomederiva da un'alterazione del termine "", che in greco significa "apparizione". Questa è una ricorrenza (stabilita dal calendario il 6 gennaio) in cui i credenti festeggiano la prima comparsafigura divina di Gesù all'intero genere umano con la visita dei Re Magi, prestigiosi rappresentanti di una ...