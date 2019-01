Epifania | festa con il soccorso alpino in Valtellina

meteoweb.eu

(Di domenica 6 gennaio 2019) Una Befana magica quella di Morbegno (Sondrio): ieri sera molti bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Gerola Alta (Sondrio) per festeggiare la notte tra il 5 e il 6 gennaio.A interpretare la parte della protagonista c’erano i tecnici della stazione di Morbegno deldella VII Delegazione die Valchiavenna che hanno compiuto una dimostrazione con corde e altri strumenti usati per il salvataggio.L’iniziativa si svolge ormai da anni ed e’ diventata una tradizione. Con la Befana, c’erano anche dolci e vin brule’ per i piu’ grandi. Quasi sempre i tecnici del Cnssa svolgono la loro attivita’ in posti difficili da raggiungere e questa serata e’ stata un’occasione divertente per mostrare, dal vivo, come lavorano quando serve ...