Epifania | Coldiretti | “Con la calza sale a 2 Kg l’aumento di peso per le feste”

Epifania - Coldiretti : “Calza pronta in una casa su tre” : Torna la tradizione della calza che viene appesa in più di una casa su tre (36%) mentre ad una minoranza del 14% la Befana porta altri regali ed il resto non festeggia anche perché non ha bambini in casa. E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti/Ixe’ per la Festa dell’Epifania. Anche se resta forte il richiamo della tradizione è cambiato il contenuto delle calze ‘appese’ al camino dalla simpatica vecchietta ...