Elezioni Congo | ritardi nei risultati | Kabila teme opposizione? Ultime notizie | vescovi

La diffusione dei risultati delle Elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana : La pubblicazione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana, scrive AFP. In Repubblica Democratica del Congo si è votato il 30 dicembre, in quello che si spera possa essere il primo democratico passaggio di

Vietato internet. La censura del Congo per gestire le Elezioni presidenziali : Nella Repubblica democratica del Congo le elezioni presidenziali si sono finalmente tenute domenica scorsa. Bisogna eleggere il successore di Joseph Kabila, che è restato al potere per più di 17 anni, dopo l’uccisione di suo padre Laurent Désiré nel 2001. La sua carica era legalmente decaduta da due

Congo : al via le Elezioni presidenziali nel Paese strategico per il futuro dell'elettrico : Sono 40 i milioni di elettori chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica democratica del Congo, Paese strategico per l’estrazione di cobalto, utilizzato per la produzione di smartphone e auto elettriche. Un territorio grande come l’Europa occidentale, dove regnano incontrastate corruzione e povertà, il Congo è tristemente noto per le terribili violenze commesse non solo dagli oltre 100 gruppi di miliziani presenti nel ...

Elezioni in Congo : quale futuro per il Paese? : Domenica 30 dicembre la Repubblica Democratica del Congo è chiamata ad un voto determinante per il suo futuro; Elezioni previste inizialmente per il 23 dicembre, e che hanno luogo in un clima di forte tensione e preoccupazione per gli scontri. Quaranta milioni di Congolesi sono chiamati ad eleggere il nuovo Capo dello Stato dopo 17 anni di presidenza di Joseph Kabila, oltre che i rappresentanti dell'assemblea legislativa e di 26 province, ...

Congo - Elezioni presidenziali nel Paese strategico per l'auto elettrica : Immaginiamo un Paese esteso come l'Europa occidentale, dove le strade asfaltate sono appena poco più di 3mila chilometri, in Italia sono 850mila km,. Dove molte località sono raggiungibili solo in ...