Election Day in Palestina | è nato un nuovo partito democratico contrario a Fatah-Hamas

Ora M5s teme il crollo e punta all'Election day : Il testo dell'ememdamento, come riporta l' HuffPost è abbastanza chiaro: 'Al fine di garantire la più elevata partecipazione dei cittadini alla vita politica [...] nonché il contenimento dei costi a ...

Ora M5s teme il crollo ?e punta all'Election day : Il Movimento Cinque Stelle teme sempre di più un crollo nei consensi. Tutte le ultime rilevazioni segnalano un calo nei sondaggi con un'impennata dei consensi per la Lega e con una crescita costante dell'area di centrodestra. L'appuntamento per le Europee è di quelli decisivi: un banco di prova per il governo e per la stessa maggioranza. E così i 5 Stelle per evitare un ulteriore tracollo provano a correre ai ripari. L'idea è quella di accorpare ...

Aiutino Election Day per i Cinque stelle : election day in legge di stabilità. A sorpresa il governo si toglie d'impaccio dalle possibili ripercussioni di un voto negativo alle Regionali, e le accorpa de iure alle elezioni europee del prossimo maggio. Con evidente vantaggio del traino nazionale che un voto sentito come quello del 2019 porterà in cassa. E se la Basilicata aveva già optato per la medesima data del rinnovo dell'europarlamento, Sardegna, Piemonte e ...

Election Day - la conferma di Pierluigi Castagnetti : governo ko e subito elezioni - Mattarella ci pensa : Tanto che - e ve ne abbiamo già dato conto un paio di giorni fa -, nelle sacre stanze della politica inizia a circolare l'ipotesi di un Election day , al quale guarderebbe con attenzione lo stesso ...

Sì - qualcuno negli Usa ha lanciato un sex toy in onore dell’Election day : Il 4 novembre è stato il Sex toy day. A dire il vero non si sa da dove e da chi sia stata battezzata questa data, ma prendiamola come una lusinga per noi scorpioni che siamo molto passionali. A seguire, il 6 è stato il giorno delle elezioni di metà mandato statunitensi. E il nesso? Beh, care lettrici e gentili lettori, se non siete seduti fatelo subito e prendete popcorn. Volendo anche un gustoso panino alla mortadella. CamSoda, sito di ...