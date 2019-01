Ecco chi è Hamed Junior Traorè | il gioiello vicino al Napoli | il paragone con Sneijder

Estorsione e lesioni ai danni di Lucio Boggi : Ecco chi è l'imprenditore arrestato : Carrara, secondo l'accusa avrebbe morso un orecchio all'ex consigliere perché rinunciasse all'affitto della cava e gli desse soldi

Saldo e stralcio cartelle - Ecco i maxisconti per chi è in difficoltà : Saldo e stralcio cartelle per contribuenti privati, professionisti e autonomi con problemi economci. La nuova possibilità di sanare i debiti con lo sconto, introdotta dalla Legge di Bilancio, riguarda ...

Reddito di cittadinanza - quanto vale e chi può richiederlo : Ecco come funzionerà : Reddito di cittadinanza e Quota 100 prendono forma più chiara nei 27 articoli della bozza del maxi-decreto che il Consiglio dei ministri dovrebbe varare la prossima settimana , e che passerà poi al ...

Valentina Allegri si prende la scena su Instagram. Ecco chi è la figlia di Max : Con il cognome che porto sarebbe fin troppo facile entrare nel mondo dello spettacolo con un reality show. Ma la popolarità non è quello che desidero. Voglio imparare un mestiere, farlo bene, ed ...

Canone Rai 2019 - esenzione : Ecco chi non paga : 'Non hai la tv? Per non pagare il Canone Rai 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio'. E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla ...

Roma - da Cerezo ad Ancelotti - Ecco Perinetti : 'Il mio mercato vecchie maniere' : Giorgio Perinetti, Romano, 67 anni, dg del Genoa, un passato con Roma, Napoli, Palermo, Juventus, Como, Siena, Bari e Venezia. Perinetti, quando ha cominciato a fare mercato? 'A ventisette anni, con ...

De Biasi : 'Palermo inglese? Aspetto i fatti. Ecco chi prenderei sul mercato' : Parla Gianni De Biasi. L'ex ct dell'Albania, dopo essere stato a un passo dal ritorno a Palermo nelle vesti di allenatore, parla al Corriere dello Sport di questa sua fase di carriera e soprattutto del momento dei rosanero, primi in classifica e a caccia della Serie A: 'Stellone è giovane, aveva voglia di rivincita e gli auguro di tutto cuore ...

Dal Viagra alle punture contro la vecchiaia Ecco le spese pazze degli europarlamentari : Non che il Sun sia mai stato parco di notizie scandalistiche, che mischiano politica, sesso e show business. Oggi tuttavia il quotidiano di Rupert Murdoch, il più diffuso nel panorama editoriale ...

Pensioni - Ecco la bozza del decreto : quota 100 “in prova” per 3 anni Le opzioni Reddito più basso se lo chiedono in tanti : Il decreto legge su «quota 100» e «reddito di cittadinanza» è pronto e potrebbe essere approvato nei prossimi giorni in consiglio dei ministri. Dal primo aprile decorreranno le Pensioni di chi sceglierà di lasciare il lavoro con 62 anni d’età e 38 di contributi.

Inter - Ranocchia verso l'addio : Ecco i club interessati : Andrea Ranocchia è sempre più vicino all'addio all' Inter a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport , sul difensore nerazzurro - in scadenza a fine stagione - ci sono Sassuolo , Villarreal e alcuni club di Premier League .

Ecco chi è Sofian Kiyine - il Napoli nel futuro : Sofian Kiyine (Verviers, 2 ottobre 1997) è un calciatore marocchino, centrocampista del Chievo e della nazionale Under-21 marocchina. Nato in Belgio da padre marocchino e madre italiana, possiede il triplo passaporto. È un centrocampista duttile che può giocare su entrambe le fasce. Molto veloce e con discreta tecnica, buono anche negli inserimenti. Nell’estate del 2015 viene tesserato dal Chievo dopo un periodo di prova. Esordisce ...

Reddito - Ecco chi ne ha diritto : andrà anche a stranieri residenti da 10 anni : Emergono i dettagli sul Reddito di cittadinanza in base a una bozza di provvedimento intitolato «Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del Reddito di...

Juventus-Trincao - ora si chiude : cifre e dettagli - Ecco il nuovo CR7 : JUVENTUS TRINCAO- La Juventus ha messo le mani su Francisco Trincao, attaccante dello Sporting Braga classe 1999. Un acuto firmato da Fabio Paratici il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club portoghese per il passaggio del giocatore in bianconero. 20 milioni la richiesta del club, circa 15 milioni la proposta fatta […] L'articolo Juventus-Trincao, ora si chiude: cifre e dettagli, ecco il nuovo CR7 proviene da Serie A ...

Ecco la bozza : reddito anche a stranieri residenti da 10 anni - carcere fino a sei anni per chi froda. Quota 100 al via dal 1° aprile : Sono 27 gli articoli che compongono il decreto legge per il reddito di cittadinanza e Quota 100. E' quanto emerge da una bozza del provvedimento intitolato "Decreto legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e a interventi in materia pensionistica" che l'ANSA è in grado di visionare. Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto oltre che dai cittadini italiani in condizione di ...